Azul lança oferta no exterior de ações detidas pela chinesa Hainan

A Azul informou nesta quarta-feira, 27, que uma de suas acionistas vai se desfazer de sua participação na companhia brasileira. A empresa aérea anunciou oferta pública secundária de ADSs no exterior por conta da Hainan Airlines.

Serão 19.379.335 ações, representadas por ADRs (American Depositary Receipt), que são recibos de ações de empresas de fora dos EUA que são negociados na Bolsa de Nova York. Isso equivale a 58.138.005 ações preferenciais de titularidade da Hainan.

A quantidade de ações representa a totalidade da fatia da Hainan, com exceção de uma ação remanescente de formação das ADSs, da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta. Ao fim da operação, a Hainan não terá mais o direito de indicar membros para o conselho de administração.

O registro da oferta internacional ocorreu na Securities and Exchange Commission (SEC), nos EUA, onde já havia sido protocolado o formulário 3-F, como noticiou o Broadcast na terça-feira, 27.

"A Oferta Internacional é parte dos planos estratégicos da Hainan, que incluem iniciativas para capitalização, desinvestimentos selecionados, bem como investimentos em companhias aéreas e no setor de serviços de aviação", diz em nota a Azul.

A companhia aérea completa que as duas empresas não esperam que a oferta cause alteração relevante no plano estratégico ou relação comercial entre ambas. Também a nota esclarece que nenhum outro acionista da Azul venderá ações ou ADSs na oferta.