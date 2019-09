Banrisul cancela oferta de ações

O Banrisul confirmou o cancelamento da oferta de ações, conforme antecipou a Coluna do Broadcast. Em fato relevante, o acionista controlador do banco, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, informou que decidiu cancelar a oferta, alegando que o preço por ação apresentado não atendia ao seu interesse.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o banco precisou cancelar a operação por não conseguir demanda para vender suas ações a R$ 19, valor mínimo para a transação sair acima do valor patrimonial do banco.

Na noite de terça-feira, dia em que inicialmente era esperada a precificação da oferta, havia uma demanda apertada no preço em R$ 18,50. O Banrisul havia tentado melhorar a oferta, mas não foi bem sucedido.