BC autoriza XP a funcionar como banco múltiplo

O Banco Central autorizou a XP a funcionar como banco múltiplo, com carteiras comercial e de investimento. O banco também poderá realizar operações no mercado de câmbio. A autorização foi dada pela Diretoria Colegiada do BC nesta semana e publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.

A autorização para constituição do Banco XP já havia sido aprovada anteriormente pela Diretoria Colegiada, que reúne o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, e os oito diretores do BC. Agora, com a autorização para funcionamento, o Banco XP pode começar a funcionar efetivamente.