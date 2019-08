Dólar cai com leilão do Banco Central, mas se mantém acima dos R$ 4

A decisão do Banco Central de realizar leilão de dólares no mercado à vista, anunciada na noite de quarta-feira, trouxe alívio ao câmbio nesta quinta-feira, 15. A moeda americana está em queda em relação ao real, mas se mantém acima dos R$ 4. A oferta diária de US$ 550 milhões entre os dias 21 e 29 de agosto representará cerca de 1% das reservas internacionais da instituição. O real também acompanha seus pares emergentes, que estão em alta ante o dólar, incluindo o peso argentino.

Às 13h13, o dólar caía 0,67%, sendo cotado a R$ 4,0122. Acompanhado o movimento de queda no exterior, o Ibovespa recuava 0,13%, chegando aos 100.126,58 pontos, depois atingir a mínima de 99.259,18 pontos.

Lá fora, o clima ainda é de cautela com o futuro do acordo comercial entre a China e os Estados Unidos e o impacto sobre a economia global da demora em se chegar a um consenso. A China voltou a dizer que vai agir em resposta às tarifas anunciadas por Washington a bens importados de Pequim, que entram em vigor em setembro.

Por outro, o Ministério de Relações Exteriores chinês disse esperar que os Estados Unidos cumpram o que foi combinado na reunião do G20, no fim de junho.

As Bolsas norte-americanas abriram em alta, com resultados corporativos e indicadores econômicos com surpresas positivas, mas inverteram o sinal para queda no fim da manhã. Por volta de 12h20, o Dow Jones caía 0,16%, S&P 500 cedia 0,15% e Nasdaq tinha queda de 0,43%. No mesmo horário, a ação do Walmart subia mais de 5% após a divulgação do balanço trimestral, que agradou com o avanço acima das expectativas do lucro por ação ajustado.

O Ibovespa não resistiu à fraqueza dos índices em Wall Street e na Europa e chegou a perder o nível dos 100 mil pontos, sem qualquer fator interno que possa dar tração à Bolsa.

Os leilões de dólares do BC e a apreciação do câmbio, em conjunto, trazem viés de queda para os juros futuros. O mercado de títulos americano ainda repercute a inversão da curva de juros e os retornos recuam, após o rendimento do papel com vencimento para 30 anos ter renovado mínima histórica.