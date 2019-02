Bolsa cai 3% com exterior negativo e dúvidas sobre aprovação da Previdência

Os ativos domésticos sofrem uma deterioração nos negócios desta quarta-feira, 6, em meio ao clima externo negativo e a dúvidas crescentes sobre a capacidade de articulação política do governo Jair Bolsonaro para negociar a aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Os papéis da Vale, que têm o maior peso no Ibovespa, também pressionam o resultado do mercado de ações nesta quarta-feira.

O Ibovespa opera com queda de 3%, próximo às mínimas do dia, na casa dos 95 mil pontos. Embora as quedas entre as principais empresas sejam generalizadas, as perdas mais agudas são no bloco financeiro, com Bradesco ON perdendo 3,22%, Itaú Unibanco PN caindo 2,84%, Banco do Brasil ON, -5,40% e Santander unit, -2,63%.

Às 17h20, o Ibovespa recuava 3,16%, aos 95.208,46 pontos, enquanto lá fora as bolsas americanas apresentavam quedas mais modestas. Antes, nos Estados Unidos, Dow Jones cedia 0,05%, aos 25.312,06 pontos, S&P 500 caia 0,19%, aos 2.732,63 pontos, e Nasdaq descia 0,31%, aos 7.379,86.

No mercado de câmbio, o dólar à vista fechou negociado a R$ 3,7049, em alta de 1,11%, em dia de avanço da moeda americana em relação às divisas emergentes.

Os papéis da Vale caem em ritmo forte. Às 17h20, eram cotados a R$ 42,91, recuo de 3,88%. O Broadcast noticiou que a justiça estadual de MG vai propor à mineradora um Termo de Ajusta de Conduta Preliminar (TAP) em relação às ações em Brumadinho. A discussão se dá no âmbito do processo que resultado no bloqueio de R$ 1 bilhão nas contas da mineradora a pedido da Advocacia Geral da União.

Os papéis da mineradora reagiram também à notícia de que a Superintendência Regional de Meio Ambiente de Minas Gerais (Supram) cassou sua licença para operar a barragem de Laranjeiras, localizada na mina de Brucutu (MG).