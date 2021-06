Bolsa de Nova York bate recorde com anúncio de novo pacote de infraestrutura nos EUA

A Bolsa de Nova York bateu recorde nesta quinta-feira, 24, após o presidente Joe Biden anunciar que conseguiu o apoio dos republicanos para parte do seu pacote de infraestrutura. No entanto, a expectativa foi grande em torno do resultado de maio do indicador da inflação dos Estados Unidos que é utilizado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Sobre a ajuda para o setor de infraestrutura, segundo a Casa Branca, o pacote com apoio bilateral é de US$ 1,2 trilhão. Biden admitiu, em coletiva, que conseguiu apoio para apenas parte do pacote, mas que pretende unir o Partido Democrata para garantir também outros pontos, como mais investimentos no setor de educação. O presidente dos EUA elogiou o papel que a iniciativa pode ter na geração de empregos e também para aumentar a competitividade do país.

Investidores aguardam o chamado índice PCE de inflação dos EUA referente a maio, que será divulgado amanhã e é a principal referência de preços do Fed. Hoje, o presidente da distrital de St. Louis, James Bullard, disse que o mercado "precisa saber" que um cenário de inflação "mais persistente" pode acontecer. O presidente da distrital do Fed de Dallas, Robert Kaplan, também voltou a defender que a autoridade monetária deve ajustar o programa de compra de títulos públicos "mais cedo do que mais tarde'.

No entanto, a recuperação ainda é incerta nos EUA, o que reforça a necessidade dos estímulos. O número de pedidos de auxílio-desemprego no país americano caiu 7 mil na semana encerrada em 19 de junho, a 411 mil, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho americano. O resultado frustrou analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda mais acentuada, a 380 mil.

Na Europa, o Banco Central Europeu manteve sua política monetária, com apenas um dirigente defendendo a redução no programa de títulos públicos. Na agenda de indicadores, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha avançou a 101,8 em junho, na máxima em mais de dois anos, em meio à reabertura da maior economia do continente.

Bolsas de Nova York

Apesar da fala mais dura vinda dos dirigentes do Fed, o mercado americano optou por precificar o anúncio do novo pacote de infraestrutura. O Dow Jones subiu 0,95%. Já o S&P 500 e o Nasdaq tiveram ganhos de 0,58% e 0,69% cada, com ambos batendo novos recordes de fechamento.

No Nasdaq, a Microsoft teve alta de 0,53%, marcada pelo lançamento do Windows 11. Nesta semana, a empresa atingiu a marca de US$ 2 trilhões em valor de mercado. Por outro lado, a Amazon recuou 1,56%, em meio a avaliações sobre as vendas de seu Prime Day que, para o Bank of America, não foram tão boas quanto em 2020.

Bolsas da Europa

No continente europeu, após a decisão do BC do bloco, o índice Stoxx 600 fechou em alta de 0,87%, enquanto a Bolsa de Londres teve ganho de 0,51%, Frankfurt subiu 0,86% e Paris avançou 1,22%. Já os índices de Milão, Madri e Lisboa registraram altas de 1,38%, 1,34% e 0,76% cada.

Bolsas da Ásia

O sinal foi misto no continente asiático. A Bolsa de Tóquio fechou estável, enquanto a de Hong Kong teve ganho de 0,23%, Seul subiu 0,30% e Taiwan avançou 0,41%. Na China, o índice de Xangai subiu 0,01%, enquanto o de Shenzhen recuou 0,50%.

Na Oceania, a bolsa australiana foi para o vermelho na última hora do pregão, em queda de 0,32%, embora o governo local tenha decidido contra a imposição de um lockdown para conter a covid-19 em Sydney, cidade mais populosa do país.

Petróleo

O petróleo fechou em alta nesta quinta, com investidores pesando as perspectivas para a demanda global da commodity, além da reunião ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que acontece na semana que vem e pode marcar um relaxamento nos cortes da produção do grupo.

O barril do petróleo WTI com entrega prevista para agosto avançou 0,30%, a US$ 73,30, enquanto o do Brent para o mesmo mês teve ganho de 0,49%, a US$ 75,56. /MAIARA SANTIAGO, GABRIEL CALDEIRA, GABRIEL BUENO DA COSTA E MATHEUS ANDRADE