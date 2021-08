Bolsa de Nova York fecha em recorde após inflação dos EUA perder força em julho

As Bolsas de Nova York e Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 11, com a primeira batendo recorde, após a inflação de julho dos Estados Unidos recuar na comparação com junho, resultado que vem de encontro com as últimas decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Segundo dados do Departamento do Trabalho americano, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA registrou crescimento de 0,5% em julho, na comparação com o mês anterior e após ajustes sazonais. O resultado coincidiu com a mediana das expectativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast. No mês anterior, a alta havia sido de 0,9%.

Na comparação anual, o índice cheio do CPI subiu 5,4% em julho, ante expectativa de avanço de 5,3%. O Departamento do Trabalho aponta que moradia, alimentos, energia e veículos novos tiveram aumentos em julho, contribuindo para o ganho mensal. O índice apenas para o setor de energia teve avanço de 1,6% em julho ante o mês anterior, segundo o relatório.

Apesar do avanço anual, no entanto, o resultado mensal deve aliviar o cenário para o Fed, que tem sido pressionado para antecipar o aperto das medidas de estímulos adotadas na pandemia, devido ao avanço visto na inflação dos últimos meses. Com isso, a autoridade monetária confirma sua percepção de que apesar de insistente, a inflação americana é transitória.

Nesse cenário, a Capital Economics avalia que a inflação nos EUA pode já ter atingido seu pico. Segundo a consultoria, o aumento transitório de preços relacionado à reabertura da economia começou a desaparecer. Porém, ela aponta que a desaceleração da alta dos preços não vai acontecer na velocidade esperada pelo Fed.

O resultado da inflação da Alemanha também foi monitorado pelo mercado, cujo CPI subiu 0,9% em julho ante junho, confirmando a expectativa do mercado. Em relatório, a Pantheon afirma que o "salto" nos preços é fruto dos efeitos da base de comparação. Além disso, a consultoria nota uma inflação modesta no setor de serviços, em quadro de reabertura ainda parcial da economia após o auge do choque na atividade causado pela pandemia.

Bolsa de Nova York

De olho na inflação de julho, Dow Jones e S&P 500 subiram 0,62% e 0,25% cada, o suficiente para que ambos fechassem com novos recordes de fechamento. Ainda afetado pela realização de lucros das ações de tecnologia, o Nasdaq caiu 0,16%.

Bolsas da Europa

Os indicadores também ajudaram no apetite por riscos do mercado europeu. O índice Stoxx 600, que concentra as principais empresas da região, avançou 0,42%, enquanto a Bolsa de Londres registrou ganho de 0,83%, terminando na marca dos 7,2 mil pontos, patamar registrado pela última vez no período anterior ao início da crise do coronavírus.

A Bolsa de Paris teve alta de 0,55%, enquanto Frankfurt registrou ganho de 0,35%, apesar da alta da inflação alemã. Já as Bolsas de Milão, Madri e Lisboa subiram 0,98%, 0,87% e 0,58% cada.

Bolsas da Ásia

O mercado asiático ficou sem sinal único hoje. A Bolsa de Tóquio registrou ganho de 0,65%, apoiada nas ações setor financeiro e de siderúrgicas, com exportadoras apoiadas pelo iene mais fraco, em meio a relatos também de potenciais novos estímulos fiscais no futuro no Japão, afirma a Oanda. Já os índices chineses de Xangai e Shenzhen subiram 0,08% e 0,13% cada, enquanto Hong Kong teve ganho de 0,20%.

Realizando lucros, a Bolsa de Seul caiu 0,70%, enquanto Taiwan teve baixa de 0,56%. Na Oceania, a Bolsa australiana registrou alta de 0,29%, com novo recorde histórico de fechamento. Ações do setor financeiro e ligadas a commodities se destacaram hoje, com Commonwealth em alta de 1,5% e Rio Tinto, de 1,3%. /MAIARA SANTIAGO, ANDRÉ MARINHO, MATHEUS ANDRADE, GABRIEL CALDEIRA E GABRIEL BUENO DA COSTA