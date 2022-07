Bolsa recua e dólar sobe em meio a preocupações com contas públicas e possível recessão mundial

Os mercados locais finalizam a manhã desta sexta-feira, 1º, exibindo cautela, com a Bolsa em queda e dólar em alta. Preocupações renovadas com as contas públicas do Brasil se juntam às relacionadas à possibilidade de recessão mundial levando o Ibovespa a novas mínimas.

Depois de tentar defender ao menos o nível dos 98 mil pontos mais cedo, o índice da B3 passou a recuar ainda mais, em sintonia com as bolsas americanas. Contudo, por lá, o declínio é menos intenso do que aqui, e não chega a 1%.

Às 11h42, o Ibovespa perdia 1,15% aos 97.410,40 pontos, ante mínima aos 97.231,18 pontos (-1,33%)

Dólar

O dólar à vista ampliou a máxima intradia a R$ 5,3382 por volta das 11h30 desta sexta-feira, 01º. Às 12h25, o dólar subia 0,06%, a R$5,31.

O ajuste acompanhou o fortalecimento do índice DXY - que mede as variações da moeda americana frente a outras seis divisas relevantes - e a aceleração da queda dos juros dos Treasuries, após a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago. O PMI industrial dos EUA caiu mais do que o esperado em junho, a 53.