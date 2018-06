Bolsa oscila e dólar opera abaixo de R$ 3,70, com leilão do BC

Os mercados locais operam sem muita definição, em um início de semana com agenda fraca nesta segunda-feira, 11. No fim da manhça, o dólar cai ante o real, acompanhando a fraqueza da divisa ante outras moedas, como o euro, e em reação ao leilão de 50 mil contratos de swap cambial (US$ 2,5 bilhões) ofertados pelo Banco Central, vendidos integralmente.

Já a Bovespa se mostra instável, com leve queda. As ações da Petrobrás, no entanto, subiam, menos de 1%, ainda que no exterior o petróleo opere sem força e nem direção única. Os papéis da Eletrobrás subiam quase 2%, no caso das ações ordinárias, acompanhando o clima mais tranquilo no Brasil e exterior, ainda que a greve dos funcionários da estatal seja um fator negativo.

A greve de advertência de 72 horas dos empregados da Eletrobrás começou às zero hora desta segunda-feira, com a não rendição de turnos na parte operacional da companhia, informou o diretor da Associação dos Empregados da Eletrobras (AEE), Emanuel Mendes. Segundo ele, 85% da força de trabalho está parada, porcentual que supera os 75% determinados pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Às 11h37, o Dow Jones subia 0,08% e o S&P500 estava em 0,18%. O Ibovespa caía 0,26% aos 72.755,69 pontos. O dólar à vista caía 0,56%, a R$ 3,6841.

Com o câmbio mais comportado, Gol e Azul se destacam em território positivo, subindo mais de 2% e 4%, respectivamente. No caso das companhias aéreas, os operadores do mercado ressaltam que os fundamentos são bons. "Dólar em queda, assim como petróleo, ajuda e muito nos custos. Primeiro nas despesas financeiras e segundo em relação ao QAV", observa Vitor Suzaki, da Lerosa Investimentos.

Do lado da Azul, a empresa ainda informou aumento de 14% no tráfego de passageiros consolidado (representado pela sigla RPK) no mês de maio em relação a um ano antes, segundo dados preliminares . Na mesma base de comparação, a capacidade (ASK) cresceu 13,5%. Como resultado, a taxa de ocupação da companhia foi de 80,1% no período, superando em 0,3 pontos percentuais o informado um ano antes.