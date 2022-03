Bolsa se ajusta a horário dos EUA e volta a fechar às 17h

A B3, a Bolsa de Valores brasileira, volta ao seu horário normal de fechamento – às 17 horas – a partir de segunda-feira. Até ontem, a Bolsa funcionava em horário estendido, até as 18h. O motivo da alteração é acompanhar os horários do mercado norte-americano, uma vez que o horário de verão nos Estados Unidos começa a valer a partir deste fim de semana. A abertura dos negócios continua às 10h.

Também será retomada na segunda-feira no Brasil a sessão de after-market para o mercado de ações entre 17h30 e 18h. O índice futuro do Ibovespa será negociado entre 9h e 17h, enquanto os negócios de juros futuros operam das 9h às 16h15, com abertura da sessão estendida até as 18h. A negociação do dólar futuro será das 9h até as 17h.

O horário de verão dos EUA, também chamado de spring forward, vai até 6 de novembro, quando começa o horário de inverno.