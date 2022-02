Bolsa segue em alta mesmo sem commodities

A Bolsa caminha nesta terça-feira, 15, para o sexto dia consecutivo de ganho, apesar das commodities em baixa. O dólar à vista é negociado abaixo de R$ 5,20.

A relativa melhora entre Rússia e Ucrânia, com redução de tropas russas na fronteira entre os países, melhora o humor externo, resultando também em queima de gordura que havia se acumulado nos preços do petróleo, da qual a Rússia é grande produtora - agora, em queda em torno de 4% nas cotações do insumo. O dia é de forte correção também no minério, Vale ON cede 2,74%, enquanto Petrobras ON e PN caem, respectivamente, 2,48% e 2,36%.

Após voltar a renovar máxima do dia, a 114.689,49 pontos, uma alta de 0,69%, às 13h35, o Ibovespa seguia perto do pico, enquanto o dólar à vista era negociado em baixa de 0,78%, a R$ 5,1777. A taxa Ptax fechou esta terça-feira cotada em R$ 5,1881, queda de 0,43% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,2106.

Em Nova York, os ganhos vão de 1,31% (Dow Jones) a 1,95% (Nasdaq). Na B3, o desempenho de bancos (BB ON +5,19%) é o contraponto ao dia ruim para commodities e siderurgia, com CSN ON (-4,36%) ainda na ponta negativa do Ibovespa. No lado oposto, destaque para Locaweb (+12,41%) e Azul (+8,30%).