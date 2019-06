Bolsa supera os 101 mil pontos pela primeira vez

O Ibovespa, principal índice de ações do País, alcançou o nível inédito dos 101 mil pontos nesta sexta-feira, 21, após renovar sucessivas máximas desde a abertura. As blue chips, ações mais negociadas, puxam a alta, refletindo ainda o bom desempenho de seus papéis negociados em Nova York na quinta-feira, feriado aqui.

Ajuda o mercado acionário a variação positiva das cotações do petróleo e a sinalização pelo Banco Central de queda da taxa Selic após a aprovação da reforma da Previdência.

Às 10h45, o índice à vista operava com ganhos de 1,31%, aos 101.619 pontos. No mercado de câmbio, o dólar registrava queda de 0,61%, cotado aos R$ 3,8257.

"Ontem (quinta-feira) os mercados em Nova York foram muito bem e a Bolsa deve se ajustar a isso nesta abertura. No entanto, dependendo de novas informações sobre as questões entre Estados Unidos e Irã, a pressão de fora pode nos influenciar", ressalta Nicolas Balafas, operador da Atuação Investimentos.

Durante a madrugada, o Exército americano chegou a preparar um ataque ao Irã, em retaliação à derrubada de um drone de vigilância americano pelo país persa. Contudo, o presidente Donald Trump voltou atrás da decisão abruptamente e desautorizou a operação. As tensões entre os dois países se agravam desde o ano passado, quando Trump ordenou a retirada de Washington do acordo nuclear internacional firmado com Teerã em 2015 e impôs sanções econômicas ao país persa.

O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de outras seis moedas principais, e os principais indicadores acionários americanos renovaram sucessivas mínimas depois que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial dos Estados Unidos atingiu o menor nível em quase 10 anos, ao cair para 50,1 pontos na leitura preliminar de junho.

Às 10h49 (de Brasília), o euro subia para US$ 1,1333 e o DXY caía 0,17%, para 96,464 pontos. No mesmo horário, o S&P 500 recuava 0,22%, na mínima do dia, enquanto o Dow Jones tinha baixa de 0,11%.