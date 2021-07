Bolsas de Nova York e Europa fecham em alta, de olho em divulgação da ata do BC dos EUA

As Bolsas de Nova York e Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 7, com investidores de olho na divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e também repercutindo dados da economia europeia. O mercado asiático fechou misto, à espera do BC dos Estados Unidos.

A ata da reunião mais recente do Fed trouxe que os membros da entidade olharão para dados de saúde, mercado de trabalho e riscos de inflação que, para vários, seguem temporários. "A inflação subiu refletindo fatores transitórios em grande parte", escreveram. Os dirigentes avaliaram que o "progresso substancial" esperado para a retirada de estímulos à economia ainda não foi alcançado, e que ainda há espaço para buscar. No entanto, avisaram que, será possível ajustar política monetária, caso necessário.

Sobre a redução do programa de títulos públicos, um dos pontos que mais tem chamado atenção do mercado, a ata diz que o Fed "deve ser paciente ao avaliar o progresso em direção a seus objetivos e ao anunciar mudanças em seus planos de compra de ativos. O banco central americano indicou ainda que a compra de ativos preservará o funcionamento do mercado e a acomodação financeira.

Já na Europa, a Comissão Europeia revisou para cima suas projeções de crescimento do PIB para a zona do euro. O órgão chefiado por Ursula von der Leyen agora prevê um crescimento de 4,8% em 2021 e 4,5% em 2022 para a região. Em maio, a previsão era de altas de 4,3% e 4,4%, respectivamente. "O fortalecimento das previsões refletem uma recuperação mais rápida do que o previsto, ao passo que o andamento da vacinação permite uma reabertura veloz", diz o banco americano BBH.

A comissão também revisou para cima sua projeção de inflação ao consumidor da zona do euro de 1,7% para 1,9%, em 2021, e de 1,3% para 1,4%, em 2022. "A revisão mais alta para a inflação incorpora o aumento dos preços da energia e das commodities, os gargalos de produção e escassez de insumos e matérias-primas, que devem se atenuar gradualmente até 2022", afirmam os analistas.

Bolsa de Nova York

A manutenção, ainda por um longo período, das medidas de estímulo do Fed, somada a projeção de que a inflação dos EUA é temporária, deram força para o mercado acionário de Nova York. Dow Jones subiu 0,30%, enquanto S&P 500 e Nasdaq tiveram ganhos de 0,34% e 0,01% cada, com ambos batendo novo recorde de fechamento.

Bolsas da Europa

Com a exceção de Madri, que cedeu 0,07%, o mercado acionário europeu fechou em alta. O índice Stoxx 600, que concentra as principais empresas da região, subiu 0,78%, enquanto a Bolsa de Londres teve alta de 0,71% e Paris avançou 0,31%. Já Lisboa e Milão tiveram ganhos de 0,63% e 0,23% cada.

A Bolsa de Frankfurt registrou um avanço de 1,17%, apesar da produção industrial da Alemanha ter recuado 0,3% em maio ante abril.

Bolsas da Ásia

O mercado acionário asiático fechou em baixa, à espera da ata do Fed, que veio apenas quando os índices locais já estavam fechados. A Bolsa de Tóquio caiu 0,96%, enquanto Hong Kong recuou 0,40% e Seul se desvalorizou 0,60%, em meio a um novo salto nos casos de covid-19 na Coreia do Sul. Taiwan cedeu 0,35%. Na contramão, os índices chineses de Xangai e Shenzhen subiram 0,66% e 1,68% cada.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com ganho de 0,9%, embora Sydney tenha estendido em uma semana o atual lockdown motivado pela covid.

Petróleo

O petróleo fechou em forte baixa no mercado futuro nesta quarta, após sessão volátil marcada pela cautela de investidores diante do impasse na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) sobre ajustes no acordo de corte de produção, após a última reunião sobre o tema ter sido adiada indefinidamente.

O impasse entre Emirados Árabes Unidos e demais membros da Opep+ sobre um possível aumento na oferta do cartel, bem como a extensão do acordo que instituiu os cortes de produção do grupo, ainda gera muito receio no mercado, principalmente em um momento no qual a demanda ainda é afetada pela pandemia. Com isso, o barril do petróleo WTI com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 1,59%, a US$ 72,20, enquanto o do Brent para o mês seguinte recuou 1,48%, a US$ 73,43. /MAIARA SANTIAGO, ILANA CARDIAL, GABRIEL CALDEIRA E SÉRGIO CALDAS