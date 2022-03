País pode atrair US$ 1,34 bi após reclassificação da Rússia em índice de ações de países emergentes

A reclassificação da Rússia no índice MSCI Emergentes, anunciada nesta quinta-feira, 3, tem potencial de trazer US$ 2,12 bilhões em fluxo para Bolsas da América Latina. Desse valor, US$ 1,34 bilhão poderia ingressar no Brasil, considerando uma divisão proporcional dos recursos entre os demais países latinos que estão no índice, segundo relatório de analistas do ItaúBBA, assinado por Alejandro Fuchs.

Cerca de US$ 292 milhões viriam para o Brasil de investidores passivos (quando o investimento em ações é feito automaticamente por meio de uma carteira, por exemplo) e US$ 1,05 bilhão de investidores ativos, diz o ItaúBBA.

Os analistas do banco calculam que a reclassificação da Rússia no índice deve resultar em saídas de US$ 5,9 bilhões de investidores passivos e US$ 21,2 bilhões de investidores ativos. “Se assumirmos o peso atual da América Latina no índice, a região pode ver o ingresso líquido de cerca de US$ 2,12 bilhões”, afirmam os analistas. A região representa 9,33% do índice.

Depois do Brasil, o México seria o segundo país mais beneficiado, com ingresso de US$ 547 milhões, seguido pelo Chile (US$ 116 milhões), Peru (US$ 67 milhões) e Colômbia (US$ 51 milhões).

Além disso, a expectativa é de que a América Latina tenha a oportunidade de reconquistar importância dentro do índice – que é referência para alocação de fundos no mundo todo. Brasil e México perderam espaço no índice em relação a outros mercados emergentes nos últimos 22 anos, em detrimento de China, Taiwan e Índia, afirmam os analistas do ItaúBBA.

A Rússia representa 1,47% do MSCI, tendo perdido espaço desde a última revisão do índice em fevereiro, quando seu peso era de 3,41%. A Rússia foi reclassificada como um mercado isolado e não mais como um mercado emergente para o MSCI. A reclassificação tem validade a partir de 9 de março.