Cautela com eleições e crise turca fazem dólar bater R$ 3,95

O dólar volta a subir ante o real nesta sexta-feira, 17, após acumular ganhos de 3,68% em cinco das últimas seis sessões. O novo avanço é causado pela deterioração dos mercados internacionais em meio à retomada das tensões com a Turquia. Às 9h28, o dólar à vista subia 0,97%, a R$ 3,9409, após ter ultrapassado R$ 3,95 na máxima.

Pela manhã, o tribunal superior turco, segundo um jornal local, rejeitou o pedido dos Estados Unidos para libertar o pastor americano, Andrew Brunson. As tensões bilaterais se agravaram também depois que os dois países impuseram tarifas a importações um do outro. Às 9h27, o dólar subia 5,45%, a 6,1484 liras.

No Brasil, a espera do segundo debate entre os candidatos à Presidência e pelas próximas pesquisas eleitorais deixa os investidores na defensiva. O Ibope e o instituto MDA registraram no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as primeiras pesquisas de intenção de voto com abrangência nacional depois do prazo limite de inscrição das chapas, que se encerrou na última quarta-feira. A divulgação de ambas será na próxima segunda-feira, 20.

Estímulos à economia turca

O Ministério de Finanças e Tesouro da Turquia anunciou nesta sexta-feira medidas de estímulos direcionadas a empresas, após a recente volatilidade da moeda do país. "Os canais de crédito serão mantidos abertos", afirmou o ministério em comunicado.

O ministério disse também que continuará dando flexibilidade a vencimentos e preços para garantir o fluxo de caixa da empresas, que irá ignorar limites para concessão de crédito, em razão do recente forte aumento registrado pela lira, e que não aceitará mais pedidos para execução de dívidas.

Em teleconferência com investidores internacionais, o ministro de Finanças da Turquia, Berat Albayrak, reconheceu ontem as difíceis condições atuais, mas prometeu que o país sairá mais forte deste período de turbulência. Desde o começo do ano, a lira acumula desvalorização de quase 40% em relação ao dólar.

Na quinta à noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Turquia e disse que seu governo não irá pagar pela libertação do pastor Andrew Brunson, a quem chamou de "pastor cristão maravilhoso" e que pretende "gastar menos" com Ancara.