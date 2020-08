Celebre o Dia Internacional da Cerveja com 10 produtos imperdíveis

5 - Quadro porta-tampinhas

Divertido e temático, o quadro mede 27cm x 37cm e possui moldura em madeira, na cor branca. Basta ir jogando suas tampinhas lá dentro e ver a "paisagem" se modificar. Para retirá-las ou arrumá-las, é só abrir o fundo por meio das pontas flexíveis. Por R$ 55,99.

6 - Torre de chope 3,5 litros

Ela faz sucesso em bares, restaurantes e lanchonetes, e agora também pode ser a estrela das comemorações em casa. Com capacidade para 3,5 litros, possui um exclusivo sistema de degelo inverso que garante a bebida gelada por até duas horas. Pode ser usada não apenas para chope e cerveja, mas, ainda, para sucos e água saborizada. Por R$ 294.

7 - Boia inflável

Esta divertida boia certamente vai fazer sucesso por onde passar. Medindo 69cm x 183cm, ela reproduz o formato de um copo de cerveja e pode ser usada em piscinas, lagos, rios e até no mar. É indicada para maiores de 12 anos e suporta até 80 kg. Por R$ 132,82.

8 - Caneca de caveira

Faz sucesso esta caneca de chopp e cerveja transparente, de vidro e em formato de caveira. É espessa, pesa 0,57 kg e tem capacidade para 510 mil. Por R$ 12.

O cooler temático gela a bebida em até cinco minutos e mantém a sua temperatura baixa. É como uma "jaqueta de gelo", que envolve a garrafa e deixa a cerveja no modo ideal. Evita o uso de gelo solto e água, por isso, se torna uma ótima opção para usar tanto em casa quanto em passeios. Por R$ 49,99.

10 - Livro "Cerveja Feita em Casa"

Com este livro do experiente cervejeiro britânico Greg Hughes, você aprende três métodos de produção de cerveja, do mais simples ao mais complexo. Vem com todas as explicações necessárias sobre a bebida, incluindo cem receitas de diversos estilos e informações referentes à variedade de maltes de cevada, leveduras e função do lúpulo. Por R$ 56,63.

Aviso: Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.