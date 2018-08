Com tensão na Turquia, dólar bate R$ 3,86 e Bolsa cai mais de 2,0%

Em queda desde a abertura, a Bolsa aprofundou as perdas para mais de 2,0% e chegou a ser negociada abaixo do patamar dos 77 mil pontos. Às 11h42, o dólar à vista subia 1,15%, a R$ 3,8448.

A piora ocorre em sintonia com o cenário externo desfavorável, com aceleração da trajetória de baixa dos índices de ações em Nova York. O clima é de aversão a ativos de risco em todo o mundo diante da frágil situação financeira da Turquia. Além do temor de um calote, por falta de proteção para a desvalorização da moeda local, a preocupação é a de que o derretimento da moeda turca contamine outros mercados cambiais, principalmente de emergentes.

Às 11h07, o principal índice da Bolsa brasileira recuava 2,16%, aos 76.985,78 pontos. Em Wall Street, o Dow Jones operava em baixa de 0,91%, o S&P 500 exibia queda de 0,68%; e Nasdaq, desvalorização de 0,63%.

Turquia no centro das atenções do mercado global

No centro das atenções está a Turquia, que já trazia preocupação aos agentes diante da alta inflação e da falta de medidas do banco central local para conter o quadro. Em discurso nacionalista, o presidente do país, Recep Erdogan, pediu para que todos os cidadãos que possuem dólares, euros e ouro troquem por liras turcas.

Além disso, o líder descartou que a taxa de juros suba no país. A preocupação do mercado reflete a expectativa frustrada de um anúncio mais concreto de recuperação econômica como, por exemplo, um pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar via rede social que dobrará tarifas sobre aço e alumínio da Turquia.

Com o cenário de incertezas elevadas, os investidores tendem a correr para ativos mais seguros, comprando mais dólares e retirando investimentos dos mercados emergentes.