Compre agora robô aspirador, Airfryer, Echo Alexa e Kindle com até 29% de desconto

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

A Amazon segue oferecendo milhares de produtos em promoção durante a Semana do Consumidor, que termina às 23h59 da próxima segunda-feira (15). Este é o maior evento do site do primeiro semestre, por isso, é a hora de você comprar aquele item que tanto queria e ainda economizar muito.

Abaixo, separamos algumas ofertas em produtos considerados queridinhos pelos consumidores, por estarem sempre na lista dos mais vendidos. São opções de robô aspirador, Airfryer, Echo Alexa e Kindle, com descontos de até 29% de desconto.

OFERTAS EM DESTAQUE

Semana do Consumidor dá até 70% de desconto na Amazon

Até R$ 200 de desconto em produtos Echo Alexa

Até 30% de desconto em smartphones e itens eletrônicos

Notebooks e produtos de informática com até 30% de desconto

Até 60% off em livros de todas as categorias

Além das promoções fixas, que deixam de vigorar apenas de acordo com a disponibilidade dos itens, também há descontos com tempo pré-determinado - por isso, é sempre bom dar uma olhada no site de vez em quando para aproveitar o melhor da semana.

Robô aspirador em promoção

Multilaser HO041 (R$ 459 por R$ 385,90; 16% de desconto)

Aspirador de pó robô Orion (R$ 839,09 por R$ 759; 10% de desconto)

Robô aspirador Roomba 675 iRobot (R$ 2.899,99 por R$ 2.599,99; 10% de desconto)

iRobot robô aspirador Roomba 960 (R$ 4.999,99 por R$ 4.799,99; 4% de desconto)

Kindle em promoção

Kindle 10ª Geração (R$ 349 por R$ 284,05; 14% de desconto)

Echo Alexa em promoção

Novo Echo Dot 4º Geração (R$ 399 por R$ 284,05; 25% de desconto)

Echo Studio (R$ 1.699 por R$ 1.424,05; 12% de desconto)

Echo Show 8 (R$ 899 por R$ 711,55; 17% de desconto)

Echo Dot 3ª Geração (R$ 349 por R$ 236,55; 29% de desconto)

Airfryer em promoção

Fritadeira Cook Fryer Cadence (R$ 299 por R$ 247,40; 18% de desconto)

Fritadeira Arno Moderna Pfry (R$ 419,90 por R$ 399,90; 5% de desconto)

Fritadeira Airfryer Midea (R$ 599 por R$ 499; 17% de desconto)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.