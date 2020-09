Confira 12 discos de vinil com clássicos da MPB

Quem tem uma vitrola em casa faz questão de aumentar sua coleção de vinis sempre que possível, curtindo, além do som incomparável, os detalhes das capas e dos encartes.

Preparamos uma lista especial com 12 discos para quem gosta de MPB, com clássicos de Gal Costa, Tim Maia, Cartola, Elis Regina, Chico Buarque e muitos outros artistas. É garantia de sucesso! Lembrando que não mantém a vitrola original de décadas atrás pode comprar uma das várias opções modernas à disposição, como a requisitada versão portátil da Raveo, que vem com USB e Bluetooth, para escutar músicas armazenadas em celulares ou tablets, ou ainda o toca-discos sem fio da Audio-Technica, com acionamento automático por correia.

Confira mais opções de vitrolas estilosas

Catálogo oferece mais de 10 mil CDs e vinis

12 vinis com clássicos da MPB:

Clube da Esquina (Milton Nascimento e Lô Borges)

Acabou Chorare (Novos Baianos)

Construção (Chico Buarque)

Cartola (Cartola)

Tribalistas (Tribalistas)

A Tábua de Esmeralda (Jorge Ben)

Tim Maia (Tim Maia)

Elis & Tom (Elis Regina e Tom Jobim)

Índia (Gal Costa)

Secos & Molhados (Secos e Molhados)

Alucinação (Belchior)

Deus É Mulher (Elza Soares)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

O Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.