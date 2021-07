Bolsa aprofunda perdas e dólar sobe a R$ 5,03 com cenário político brasileiro

Motivados por questões domésticas no âmbito político, os ativos brasileiros seguem em clima de cautela, com a Bolsa brasileira (B3) aprofundando o ritmo de perdas em relação à última hora, operando aos 125 mil pontos nesta quinta-feira, 1, enquanto o real eleva o nível de desvalorização ante o dólar.

No pior momento do dia, o principal índice do mercado acionário local caiu pontualmente abaixo dos 125 mil, renovando mínima do dia aos 124.993,64 pontos, na linha do menor nível intradia desde 28 de maio (124.284,00 pontos). Às 16h24, o Ibovespa caía 1,17%, aos 125.315,60 pontos, enquanto o dólar subia 1,27%, no mercado à vista cotado a R$ 5,0369.

Os ativos ainda reagem à decepção com a proposta de reforma tributária, enquanto monitoram o cenário político em meio a apurações sobre corrupção na compra de vacina e o novo pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, unindo desta vez oposição e ex-aliados. A percepção é de que a chave do governo vai ficando cada vez mais na mão do Centrão, em particular do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que por enquanto não vê "materialidade" para levar adiante os pedidos de impedimento.

Em Nova York, esta etapa do pregão mostra os principais índices do mercado acionário em performance mista, ainda com Nasdaq sentindo a queda das ações de tecnologia. No horário acima, o Dow Jones subia 0,23%, S&P500, 0,42%.

A Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia mostrou que, com a alta internacional nos preços dos principais produtos vendidos pelo Brasil e a recuperação da economia brasileira, a balança comercial registrou superávit US$ 10,372 bilhões em junho, o maior saldo registrado na série histórica, que tem início em 1989.

Nos Estados Unidos, a Casa Branca informou que 67% dos adultos americanos receberam ao menos 1 dose de vacina contra a covid-19 e que, até o fim desta semana, o país deve contabilizar 40 milhões de doses enviadas a países, como Brasil e México.

A variante Delta da covid-19 continua no radar. Com a transmissão mais rápida do coronavírus percebida até o momento e maior resistência às vacinas existentes, a cepa divide opiniões de analistas e autoridades sobre o impacto na retomada das economias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante, identificada pela primeira vez na Índia, já circula em pelo menos 92 países.

Presidente da distrital da Filadélfia do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Patrick Harker, afirmou que está pronto para o início da desaceleração do volume de compras de ativos pela entidade neste ano, embora um aumento da taxa de juros esteja distante.