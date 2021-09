Bolsa tem alta moderada e dólar recua, ainda com PIB no radar dos investidores

Os ativos domésticos tiveram oscilações moderadas no começo da tarde desta quarta-feira, 1º, com discreta aceleração do Ibovespa e ligeiro recuo do dólar. No dia em que foi divulgada baixa de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, abaixo das estimativas do mercado (+0,2%), as instituições financeiras seguem promovendo revisões de suas perspectivas para inflação, juros e crescimento econômico.

Às 14h44, o Ibovespa marcava 119.909,63 pontos, na máxima do dia, em alta de 0,95%. O dólar à vista era negociado a R$ 5,1634, em baixa de 0,16%. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinancdeiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 8,53%, ante 8,49% do ajuste de terça.

Leia Também Mais um PIB medíocre nos espera no fim do governo; leia análise

O ministro da Economia, Paulo Guedes, reafirmou que a economia “voltou em V”, recuperando-se da recessão provocada pela pandemia de covid-19. Segundo ele, a queda mostra que a economia ficou “praticamente de lado”, ou seja, praticamente estável. “Diziam que eu estava em universo paralelo quando eu dizia que Brasil ia voltar em V”, disse o ministro durante o lançamento da agenda legislativa da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo.

Guedes rejeitou o que chamou de “conversa derrotista” de quem afirma que Brasil não vai crescer ou vai interromper a trajetória de recuperação. “Isso só depende de nós”, afirmou o ministro a um público de parlamentares e empresários.

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) alterou a projeção de crescimento do PIB de 2021 ante 2020 para 4,9%, de uma estimativa de avanço de 5,2%. O instituto projeta nova retração no PIB do terceiro trimestre sobre o do segundo trimestre, com ligeira de queda de 0,1%, no mesmo ritmo da retração do segundo trimestre.

O Banco Fibra reduziu suas projeções para o crescimento econômico deste ano e do seguinte. A estimativa para o PIB fechado em 2021 passou de alta de 5,6% para 5,2%. Já a expectativa para o PIB no fim de 2022 saiu de expansão de 1,7% para 1,1%.

E o Barclays elevou a projeção de aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 de 7,1% para 7,7%, na esteira de surpresas para cima com a inflação e da "bandeira escassez hídrica" para as contas de energia. Segundo cálculos do economista para Brasil do banco britânico, Roberto Secemski, o aumento da sobretaxa de energia dos atuais R$ 9,49 para R$ 14,20 por 100 quilowatts hora consumidos deve resultar em elevação média de 6,7% das contas de eletricidade.

No cenário internacional, o petróleo segue reduzindo perdas e, agora, opera em baixa moderada, com investidores ainda digerindo a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de manter o atual nível de produção da commodity. As bolsas americanas oscilam em terreno positivo, o que favorece os ganhos com ações por aqui.