Apoiada em Nova York, Bolsa sobe 1,65% no primeiro pregão de outubro; dólar cai a R$ 5,36

Com o exterior positivo, diante da valorização da Bolsa de Nova York e dos contratos de petróleo, os investidores mantêm nesta sexta-feira, 1, o apetite por riscos visto desde cedo. Assim, perto do final do pregão, a Bolsa brasileira (B3) sobe forte, chegando a flertar com os 113 mil pontos, enquanto o dólar bateu nas mínimas do dia, na casa dos R$ 5,35 no segmento à vista.

O tom otimista adotado pelos investidores no exterior ocorre em dia no qual a farmacêutica Merck informou que o molnupiravir, remédio que desenvolveu para o tratamento da covid-19 , "reduziu significativamente" os riscos de hospitalização e morte pela doença.

Ações ligadas à retomada econômica lideram os ganhos. Às 16h30, o Dow Jones ganhava 1,65%, S&P 500 avançava 1,31% e Nasdaq, 0,88%. No Brasil, o Ibovespa também sobe 1,65%, aos 112.802,16 pontos, tendo ido à máxima aos 113.019,62 pontos. O dólar à vista voltava 1,58%, cotado a R$ 5,3600 - na mínima do dia, bateu em R$ 5,3535, queda de 1,70%.

Em Londres, o petróleo Brent para dezembro fechou com alta de 1,24%, a US$ 79,28 o barril. Já em Nova York, o petróleo WTI para novembro subiu 1,13%, a US$ 75,88 o barril. Em resposta, as ações ON e PN da Petrobras sobem 1,14% e 1,87% cada.

No noticiário, a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Cleveland, Loretta Mester, disse que já houve "progresso substancial" em direção às metas de inflação e máximo emprego. Esse foi o critério estabelecido pelo Fed para começar a reduzir as compras mensais de Treasuries, títulos da dívida pública americana, e ativos lastreados em hipotecas, processo chamado de 'tapering'. Se os dados continuarem positivos, o aperto nos estímulos poderá começar já em novembro.

Por aqui, a balança comercial brasileira registrou superávit US$ 4,322 bilhões em setembro, com crescimento nas exportações e importações sobre o mesmo mês de 2020. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. O superávit em setembro ficou 15% menor do que o registrado em setembro de 2020, quando alcançou US$ 5,083 bilhões.

Com a safra brasileira prejudicada por questões climáticas, o Ministério da Economia revisou para baixo a projeção do saldo da balança comercial para 2021. O número passou de US$ 105,3 bilhões, previstos em julho, para US$ 70,9 bilhões.

No cenário macroeconômico, Anna Carolina Gouveia, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV), em artigo que analisa a acelerada piora do Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) da FGV, indica que, apesar de a pandemia de covid-19 ainda estar presente, os principais choques de incerteza no Brasil passaram a ter origem na política e na economia, neste caso principalmente na inflação.