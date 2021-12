Bolsas globais fecham em queda após confirmação de infecção pela Ômicron nos Estados Unidos

A manhã de recuperação nos mercados, tanto aqui quanto no exterior, deu lugar a uma tarde de desconfianças, o que resultou em volatilidade e no fechamento negativo de diversos ativos. Nos Estados Unidos, foi relatado o primeiro caso da variante Ômicron da covid-19 no país, o que afetou os preços do petróleo e fez desabar as ações das empresas aéreas por lá

Se pela manhã o Ibovespa parecia ter deixado a derrocada de terça para trás, à tarde o índice sucumbiu ao pessimismo, sobretudo com as alterações na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. Ao contrário de ontem, em que apenas flertou com os 100 mil pontos, nesta quarta-feira, 1º, o índice fechou cotado em 100.774,57 pontos, queda de 1,12%, menor patamar desde 5 de novembro de 2020. Para além das incertezas dos últimos dias em relação à quando a PEC será votada no plenário do Senado e se há o quórum necessário, pesou nos ativos a intenção dos senadores de já endereçar uma nova mudança no teto de gastos para 2026. A percepção, dizem estrategistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, é de que isso selaria o fim da âncora fiscal.

"Apesar das mudanças, o teto ainda está vivo. No dia em que achamos que a PEC ia passar, nos 45 do segundo tempo, o (senador e relator da PEC, Fernando) Bezerra diz que talvez vai colocar um mecanismo para furar o teto em 5 anos. É quase dizer, na prática, que está tirando o teto", afirmou Rodrigo Natali, estrategista da Inversa.

Nem mesmo a intenção trazida pelo relator, no meio da tarde, de votar a proposta no Senado nesta quarta foi suficiente para animar os investidores. Quase no fim do pregão, a sinalização foi invertida contudo e a análise do texto só deve ocorrer nesta quinta. A aprovação da PEC, apesar da deterioração fiscal causada pela mudança que o texto traz no teto de gastos, é vista como uma das principais incertezas domésticas. Isso porque, a cada dia em que fica no Congresso, a matéria está sujeita a mais mudanças e nova deterioração. "A PEC ainda é um monstro debaixo da cama. Cada dia em que o texto passa por mais um desafio, melhora essa incerteza. A cada novo ruído, piora um pouco", apontou Antonio Carlos Pedrolin, líder da mesa de renda variável da Blue3.

O mau humor foi acentuado no fim da tarde após a confirmação do primeiro caso da variante ômicron da covid-19 nos Estados Unidos derrubar os ativos globais. Em Nova York, as bolsas devolveram a recuperação do início do pregão e terminaram o dia no negativo. O Dow Jones fechou em forte queda de 1,34%; o S&P 500, de 1,18% e o Nasdaq, queda de 1,83%. Com isso, o Ibovespa derreteu ainda mais até chegar à mínima do dia, aos 110.726,95 pontos (-1,17%). Bem distante da máxima, pela manhã, aos 104.086,68 (+2,13%).

O petróleo WTI para janeiro fechou em baixa de 0,92%, a R$ 65,57 (US$ 0,61) o barril. E o Brent para fevereiro fechou em baixa de 0,52%, a US$ 68,87 (US$ 0,36) o barril.

Pedrolin destaca que o noticiário não tem dado brechas para otimismo e inspira a cautela que ganhou a queda de braço no mercado hoje. Além das dúvidas em relação à PEC no cenário doméstico, a variante Ômicron coloca incertezas em relação à possibilidade de novos lockdowns e possíveis impactos no crescimento global e os mercados emergentes ainda digerem a perspectiva de uma retirada de estímulos (tapering) americano mais rápida que o previsto. Um tapering mais acelerado implica a subida de juros antes do estimado pelos EUA e uma fuga de capital natural de emergentes para ativos de menor risco.

O mau humor doméstico, contudo, não foi suficiente para retirar o sinal positivo das ações da Petrobras, que sobem desde a manhã, apesar de a alta ter perdido muita força após a virada das cotações do petróleo no fim da tarde, que passaram a cair após a notícia da confirmação do primeiro caso da variante Ômicron nos EUA.

O mesmo ocorreu com a petroquímica Braskem, que sustentava a maior alta do índice, de mais de 5%. Apesar da cautela com a nova cepa, a percepção é de que uma possível pausa no aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e a falta de progressos nas negociações sobre o acordo nuclear com o Irã devem diminuir o impacto da variante nos negócios.

Na outra ponta, o varejo segue sofrendo com a tempestade perfeita que se formou no setor: uma combinação de juros elevados, desemprego e endividamentos altos. Além disso, Natali, da Inversa, destaca que uma série de saques de grandes fundos multimercado e de bolsa nas últimas semanas, levados por uma migração de investidores da renda variável para juros, ajuda a derrubar as ações do setor. Destaque para Magazine Luiza, que liderou as quedas no pregão, com recuo de 11,7%.

Dólar

Após encerrar novembro em queda de 0,19%, o dólar inicia dezembro em alta no mercado doméstico de câmbio, escorado em dois pilares: o ambiente externo mais desafiador e os percalços da tramitação da PEC.

Após uma manhã de muita volatilidade e troca de sinais, reforçada pela liquidez bastante reduzida, a moeda americana se firmou em alta ao longo da tarde e passou a operar no patamar de R$ 5,66. Já na reta final dos negócios, o dólar superou a linha de R$ 5,67 e correu até a máxima de R$ 5,6718, para em seguida fechar a R$ 5,6708, valorização de 0,63%./ COLABOROU ANTONIO PEREZ