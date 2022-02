Bolsa cai 1,2% e dólar sobe com investidor à espera de decisão do Copom sobre a Selic

O mercado nacional opera no negativo à espera pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), com expectativa de reajuste de 1,5 ponto porcentual na taxa Selic nesta quarta-feira, 2. Descolada do sinal positivo de Nova York, a Bolsa brasileira (B3) teve queda de 1,18%, aos 111.894,36 pontos, enquanto no câmbio, o dólar quebrou a sequência de quatro quedas seguidas ante o real para fechar com leve alta de 0,07%, a R$ 5,2763

Leia Também Selic deve voltar aos dois dígitos após quase cinco anos

Apesar da tensão local, o operador Hideaki Iha, da corretora Fair, confirmou que o fluxo de investidor estrangeiro segue positivo para a Bolsa e o mercado de renda fixa, em meio à aposta consensual de Selic a 10,75% ao ano na reunião do Copom, que termina após o fechamento dos negócios.

A percepção de Iha é a de que o investidor estrangeiro não está incomodado com a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula na eleição presidencial deste ano, porque prefere que o petista vença o pleito em vez do presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição mas tem forte rejeição lá fora e vem perdendo popularidade também no Brasil, conforme apontam as pesquisas de intenção de votos já divulgadas.

A expectativa também é grande pelo comunicado do Copom. De 30 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, 27 (90%) esperam que o Banco Central comunique um novo ajuste de juros na segunda reunião do ano, em março. A principal dúvida entre os participantes do mercado é a magnitude do novo aumento. Entre 28 entrevistados, a maior parte (9) espera que o Copom mantenha em aberto a magnitude do aperto da reunião de março, enquanto 8 esperam alta de 1,0 ponto porcentual dos juros.

A espera pela decisão do Banco Central fez com que o Ibovespa operasse descolado de Nova York, com Dow Jones em alta de 0,63%, o S&P 500, de 0,94%, e o Nasdaq, de 0,50%.

No câmbio, a moeda americana passou a subir no mercado local e também se fortaleceu ante outros pares do real, como peso mexicano e o peso chileno, após a frustração com o relatório ADP de empregos no setor privado dos EUA em janeiro, que apoiou reavaliações sobre o ciclo de alta de juro do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) este ano, de acordo com profissionais do mercado.

O documento estimou a eliminação de 301 mil empregos no país em janeiro, contrariando as projeções dos analistas, que previam geração de 200 mil postos de trabalho no último mês. Trata-se do primeiro corte de vagas desde dezembro de 2020.

Os dados de criação de empregos no setor privado dos EUA em janeiro vieram bem pior que o esperado, por falta de mão de obra para preenchimento de vagas no país, o que deve pressionar os salários e a inflação americana, avalia o estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus. "Aumento de salário resulta em mais despesas para as empresas, que acabam repassando o aumento de custos para os preços ao consumidor, batendo na inflação", comenta.

Com a iminência de alta de juros pelo Fed em março, Laatus afirma que o mercado olha os dados de emprego no país, que refletem o ritmo da atividade econômica americana para guiar suas apostas sobre a intensidade da alta de juros. Com inflação decorrente da alta de salários, o estrategista aposta que o Fed pode ser mais agressivo no ciclo de alta de juros neste ano, que deve começar em março.