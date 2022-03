Bolsa tem alta após feriado com commodities e alívio global

O Ibovespa abriu esta quarta-feira, 2, pós-feriado do Carnaval com alta sustentada, tentando se firmar nos 115 mil pontos, puxado pelas ações ligadas a commodities e na esteira da expectativa global por uma retomada de negociações entre Rússia e Ucrânia após o intenso conflito dos últimos dias. Além disso, reage às máximas tocadas há pouco em Nova York, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmando que proporá uma alta de 0,25 ponto porcentual na taxa de juros na próxima reunião.

Às 13h22, o principal índice da B3 subia 1,53%, aos 114.865,73 pontos, na máxima do dia. Já o dólar tinha mínimas, mas ainda em alta ante o real, acompanhando movimento visto ante outros emergentes (à exceção do rublo russo e da lira turca, que perdiam com mais força). Às 13h20, a moeda americana subia 0,38% ante o real, aos R$ 5,1751.

As ações ligadas a commodities respondem com força à alta nos preços causados pelas tensões geopolíticas globais. Os papéis da Petrobras subiam 3,60% (ON) e 2,79% (PN). Já Vale, ação de maior peso no índice, avançava quase 6%. Apesar de ter subido comedidamente, 0,55%, no porto de Qingdao, na China, o minério saltou 4,41% ontem e 2,64% na segunda-feira, dias de mercado fechado no Brasil. O petróleo, por sua vez, tinha alta firme, com o barril do Brent subindo cerca de 3,5%.

Na renda fixa, os juros tinham alta em toda curva, com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 com taxa de 12,55%, ante 12,48% do ajuste de sexta-feira e o DI para 2029 com taxa de 11,52%, de 11,48%.

Na última hora, o mercado se atentou sobretudo ao discurso do presidente do Fed. Powell afirmou que será apropriado subir juros básicos em março e que irá propor alta de 0,25 ponto porcentual, levando as bolsas de Nova York a tocarem as máximas do dia. Ele também sinalizou que o Fed poderá elevar os juros em 0,50 ponto porcentual, uma vez ou em mais ocasiões, caso a alta dos índices de preços continue mais persistente do que o esperado. "Se a inflação subir mais do que esperamos, estamos preparados para elevar juro mais agressivamente em uma reunião ou reuniões", apontou.

Em relação à guerra, Powell disse que o Fed ainda não sabe as implicações da invasão à Ucrânia e monitora à situação de forma a garantir a estabilidade financeira. Disse ainda que estão em "alto alerta" para ciberataques no setor financeiro. Mais cedo, o presidente americano Joe Biden deu um aguardado discurso em que prometeu retaliações econômicas duras ao presidente russo Vladimir Putin e aos oligarcas ligados a ele, mas não comprometeu as tropas americanas na defesa do país ucraniano. Pouco depois das 13h20, Dow Jones e S&P500 subiam acima de 1,50%.