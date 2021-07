Dólar diminui alta e Bolsa sobe acima dos 127 mil pontos com exterior forte

O dólar tem leve alta frente ao real, de 0,1%, apoiado pelo exterior, onde a divisa americana amplia as perdas ante as principais moedas rivais, após a divulgação de dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 2. O movimento de fraqueza também ocorria perante moedas de emergentes. Ao mesmo tempo, o dia positivo em Nova York, dá fôlego à Bolsa brasileira (B3) que segue batendo máximas acima do nível dos 127 mil pontos.

No noticiário desta última hora, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, classificou como "forte" e "encorajador" o resultado do relatório de emprego de junho, o payroll, que mostrou criação líquida de 850 mil novos postos de trabalho nos EUA no mês passado. Em coletiva de imprensa, Deese advertiu, contudo, que não pode dar ênfase excessiva ao indicador de apenas um mês e que o foco do governo é na tendência, e não em números pontuais.

De acordo com o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, os números vieram bons, a despeito da taxa de desemprego ruim. Isso, em tese, é bom, sugerindo um "Fed [Federal Reserve, o banco central americano] mais paciente no sentido de retirada de estímulos monetários".

Às 16h25, em Nova York, o Dow Jones avançava 0,47%, o S&P 500, 0,68% e o Nasdaq, 0,70%. Com o dólar fraco, o contrato mais líquido de ouro fechou em alta de 0,37%, em US$ 1.783,30 a onça-troy. Na comparação semanal, houve avanço de 0,31%. Já no Brasil, o dólar no segmento à vista tinha leve alta de 0,10%, cotado a 5,0498.

No horário acima, o Ibovespa subia 1,46%, aos 127.498,03 pontos. Destaque para as ações da Vale, em alta de 2,08%. Além do bom humor em Nova York, a retomada de atividades da mineradora no Maranhão, após cinco meses de paralização, também ajuda. O movimento vai na contramão do preço do minério de ferro na China, que hoje fechou em queda.

"Hoje, o mercado olha mais o cenário externo do que o interno", diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora. Os dados do mercado de trabalho nos EUA apontam, na avaliação de Monteiro, que o "o banco central americano vai continuar injetando dinheiro na economia" em vez começar a redução dos estímulos meses antes do que vinha sendo previsto.

No noticiário da pandemia, a Índia ultrapassou hoje os 400 mil mortos por covid-19 e se tornou o terceiro país a atingir essa marca. Os EUA superaram esse patamar em janeiro e o Brasil, em abril. Segundo a Universidade Johns Hopkins, a Índia acumula 400.312 óbitos e mais de 30,4 milhões de casos confirmados.

No noticiário nacional, Monteiro comenta que o pedido de abertura de inquérito pela PGR para investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso de corrupção na compra de vacinas anticovid-19 é monitorado. Ele avalia que é preciso acompanhar para ver como a crise política irá se desenrolar. "No caso da CPI da Covid, pessoal achou que não ia dar nada, mas já saíram denúncias importantes", diz o especialista.

Ainda por aqui, o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megale, e o economista Rodolfo Margato calculam que o reforço do programa Bolsa Família, estudado pelo governo, poderia elevar o Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 em 0,15 ponto porcentual se for feito dentro do teto de gastos. /COLABORARAM KARLA SPOTORNO E MATHEUS ANDRADE