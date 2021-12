Bolsa sobe 3,66% e fecha no pico do dia, aos 104 mil pontos

Com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios aprovada no Senado, os ativos locais seguiram a tarde em ritmo de valorização. O Ibovespa se acomodou na linha dos 104 mil pontos, em alta forte em sintonia com seus pares em Nova York. Para Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management, se o componente externo ajudar também, um rali de fim de ano não é descartado. O principal índice da B3 terminou esta quinta-feira,2, em alta de 3,66%, aos 104.466,24 pontos.

Já no câmbio, após registrar as mínimas da sessão no início da tarde e descer até o patamar de R$ 5,61, em meio ao processo de votação da PEC, o dólar à vista desacelerou o ritmo de queda e passou a operar na casa de R$ 5,65. De olho no exterior e com a aprovação da PEC dos Precatórios já contemplada na formação da taxa de câmbio, investidores preferiram ajustar posições e realizar lucros. O dólar à vista terminou em queda de 0,19%, cotado em R$ 5,6600.