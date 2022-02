Bolsa mostra resiliência a perdas em dia negativo nos Estados Unidos e Europa

O Ibovespa mostra resiliência a dia fortemente negativo na Europa e também em Nova York, especialmente na Nasdaq, após o Facebook ter mostrado sua primeira redução no número de usuários diários e suas ações recuarem em torno de 20%, uma perda de US$ 200 bilhões em valor de mercado.

Na B3, a sinalização de ritmo menor de elevação de juros pelo Banco Central favorece em especial o setor de serviços e consumo (Yduqs +3,82%, CVC +3,50%, Americanas ON +3,11%), enquanto as políticas monetárias nas maiores economias, mais para trás no processo de ajuste, começam também a se tornar restritivas, com elevação de juros pelo Banco da Inglaterra e maior grau de preocupação com a inflação indicado pelo Banco Central Europeu (BCE).

Às 14h06, o Ibovespa caía 0,55%, aos 111.284,31 pontos, enquanto o dólar à vista mantinha-se perto da estabilidade, subindo 0,04%, a R$ 5,2791, e as perdas em Nova York chegavam a 1,80% (Nasdaq), um pouco mais contidas. O petróleo oscila entre leves perdas e ganhos na sessão, mas busca se firmar em alta nesta última hora .

A taxa Ptax fechou esta quinta-feira cotada em R$ 5,3025, alta de 0,13% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,2956.

No exterior, a queda menor do que a esperada no índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços em janeiro nos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), mostra que o impacto da onda Ômicron do coronavírus sobre a atividade foi apenas "modesto", avalia a Capital Economics.

Europa

As bolsas europeias fecharam em queda em meio às perspectivas de aperto monetário, após decisões na região. O Banco da Inglaterra (BoE) aumentou a taxa básica de juros pela segunda reunião consecutiva, em 25 pontos-base, a 0,50%, enquanto o Banco Central Europeu chamou atenção para os riscos inflacionários.

Pela primeira vez desde 2004, o BoE aumentou os juros em reuniões consecutivas, diante dos temores de que as expectativas inflacionárias se incorporem à economia britânica. O mercado já esperava essa decisão, mas o fato de quatro dos nove integrantes do Comitê de Política Monetária (MPC) terem votado por aumento mais agressivo - de 50 pontos-base - surpreendeu alguns analistas.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais ações no continente, encerrou a sessão em baixa de 1,76%, a 468,63 pontos. O índice FTSE 100, referência na Bolsa de Londres, encerrou em baixa de 0,71%, a 7.528,84 pontos.

Com prospectos de custos de empréstimos maiores, o índice DAX, em Frankfurt, perdeu 1,57%, a 15.368,47 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 1,54%, a 7.005,63 pontos. O FTSE MIB, de Milão, diminuiu 1,09%, a 27.088,96 pontos.

Entre as praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, teve retração de 0,87%, a 5.579,15 pontos. Em Madri, o Ibex 35 baixou 0,27%, a 8.689,40 pontos, de acordo com a cotação preliminar.