Ibovespa avança e fica perto dos 116 mil pontos; dólar cai a R$ 5,02

Em meio às inúmeras sanções à economia russa provocadas pela guerra na Ucrânia, os investidores têm fugido do país e, num primeiro momento, isso tem beneficiado o Brasil. Nesta manhã, o dólar havia caído para a casa do R$ 5,02. O Ibovespa segue renovando máximas, indicando estar disposto a buscar os 116 mil pontos, marca vista pela última vez no início da segunda quinzena de setembro de 2021 (116.312,22 pontos, máxima diária).

No caso da moeda americana, a queda é puxada pela entrada de investimentos estrangeiros. "Esse movimento de apreciação do real frente o dólar é apoiado em fluxos de investidores estrangeiros que estavam montados em outros países e também, possivelmente, de milionários russos sob sanções dos aliados da Ucrânia. Os investidores em geral estão aproveitando alta de juros no Brasil e das commodities, enxergam o Brasil como atrativo", avalia a economista-chefe da CM Capital Markets, Carla Argenta .

Em relação à Bolsa, a valorização é puxada pelas blue chips - ações com maior liquidez e mais procuradas por investidores - ligadas a commodities e ao setor financeiro. Os contratos futuros do petróleo aceleraram ganhos nesta manhã de quinta-feira, com relatos não confirmados de que possíveis compradores de petróleo russo decidiram unilateralmente parar de negociá-lo devido à invasão da Ucrânia, o que aperta ainda mais o mercado do óleo.

Apesar de sinais de diálogo entre os envolvidos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou à sua contraparte francesa, Emmannuel Macron, que os objetivos russos em relação à invasão da Ucrânia - desmilitarização e status neutro do país - serão atingidos de qualquer forma, afirmou o Kremlin, segundo a Reuters. A agência ainda informa que a Japan Airlines Co Ltd e a ANA Holdings Inc cancelaram nesta quinta-feira, 3, todos os voos de volta e ida para a Europa e cancelaram ou redirecionaram voos também de amanhã.

Em meio à continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, que tem pressionado a inflação, o Banco Central Europeu (BCE) avalia que os riscos geopolíticos maiores exigem postura cautelosa de normalização da política monetária. Conforme a ata do encontro do Conselho do BCE ocorrido no mês passado, os dirigentes consideram apropriado a postura atual de "gradual normalização" da política monetária.

Além das ofensivas bélicas, as ações da Rússia prosseguem em outras áreas. O banco central russo impôs uma comissão de 30% sobre as compras de moeda estrangeira por indivíduos em casas de câmbio, informa a Reuters.

E a pandemia de covid-19 continua a provocar efeitos no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa que a crise sanitária adiou a atualização metodológica das pesquisas mensais de serviços, indústria e comércio. Sobre o assunto pandemia, o governo brasileiro estuda rebaixar para "endemia" a situação de coronavírus.

O PMI Industrial do Brasil avançou a 49,6 em fevereiro, após 47,8 em janeiro, conforme a IHS Markit.

Às 10h50, o Ibovespa subia 0,41%, aos 115.643,62 pontos, ante máxima diária aos 115.896,30 pontos, com elevação de 0,63%. O dólar à vista cedia 1,44%, a R$ 5,0325.

Na renda fixa, o contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2023 exibia taxa de 12,70%, de 12,629% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 mostrava 11,61%, de 11,53% no ajuste da véspera. E o DI para janeiro de 2027 esta em 11,42%, após 11,41%.

Bolsas de Nova York

O índice acionário Nasdaq perdeu fôlego e agora flerta com território negativo. Investidores continuam acompanhando os desdobramentos da ofensiva militar russa na Ucrânia, que completa uma semana. Também no radar, a IHS Markit informou que o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos EUA subiu a 56,5 em novembro, aquém do esperado por analistas. Às 11h58 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,56%, o S&P 500 ganhava 0,41% e o Nasdaq avançava 0,04%.