Bolsa reduz fôlego com queda do mercado de Nova York; dólar sobe 0,35%

O forte recuo do mercado de Nova York no final desta sexta-feira, 3, causado pelos temores de investidores com a variante Ômicron e seus efeitos na economia, pesa na Bolsa brasileira (B3), que chegou a inverter o sinal e tocar pontualmente no negativo. O dólar, que também chegou a cair ante o real mais cedo, fechou com valorização de 0,35%, a R$ 5,6798.

"É provável que continuemos negociando dentro de um padrão de retenção altamente volátil até que uma maior clareza seja fornecida sobre a eficácia das vacinas na redução da propagação e na mitigação dos resultados extremos de saúde desta última variante", disse o analista de mercado sênior da IG, Joshua Mahony.

Às 17h20, o Dow Jones cedia 0,76%, enquanto S&P 500 tinha baixa de 1,47% e o Nasdaq, de 2,59%. Além da preocupação com os possíveis impactos da nova cepa do coronavírus na economia americana, principalmente após os Estados Unidos registrarem, nesta semana, seu primeiro paciente infectado com a Ômicron, dados do mercado de trabalho do país também ficaram no radar.

Divulgado hoje, relatório de geração de empregos (payroll) de novembro dos EUA, apontou para uma geração líquida de 210 mil postos de trabalho, abaixo da metade das projeções de 573 mil vagas de economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Os dados, porém, não devem impactar na decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de reduzir os estímulos adotados no ano passado.

Em sintonia com a piora do mercado de Nova York, o Ibovespa, que até então operava descolado do mercado americano, bateu nas mínimas do dia, aos 104.288,91 pontos, uma baixa de 0,17%. Às 17h20, o índice já tinha voltado ao azul, com alta de 0,19%, aos 104.655,94 pontos. O resultado, porém, é bem abaixo do desempenho visto pela manhã, quando ele operava em forte alta, aos 106 mil pontos.

Além das preocupações externas, o cenário local também ajuda a limitar o desempenho do mercado brasileiro, diante das dúvidas quanto ao fim da novela da PEC dos Precatórios. Nesta sexta-feira, o relator-geral do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), apresentou o parecer preliminar da proposta orçamentária, autorizando expressamente a destinação de verbas para as emendas do orçamento secreto em 2022.

O relatório garante uma reserva de R$ 1,2 bilhão em emendas no próximo ano, mas abre uma brecha para turbinar o valor após a promulgação da PEC dos Precatórios. Na prática, os recursos podem superar R$ 16 bilhões. A decisão sobre a promulgação da proposta ficou para segunda-feira, diante de impasses no Congresso.