Bolsa cai após aprovação em 1º turno da PEC dos precatórios; dólar ultrapassa R$ 5,60

O Ibovespa destoa da alta das Bolsas internacionais, onde há novos recordes de máximas, com investidores locais tentando colocar na ponta do lápis os possíveis efeitos da aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno, na madrugada desta quinta-feira, 4, na Câmara, e os resultados corporativos. O índice de ações brasileiro renovava mínimas na última meia hora. Ainda envolto por enormes incertezas fiscais, o dólar se aprecia ante o real, seguindo ainda a tendência global, enquanto os juros futuros sobem.

Diante do quadro desafiador imposto em meio aos crescentes riscos domésticos, o presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy, afirmou que, ao olhar para 2022, estima-se piora da inadimplência no País. Ressaltou também, em teleconferência para comentar o desempenho do banco no terceiro trimestre, que o custo de capital no crédito continuará subindo, com expectativa de menos crescimento da carteira. As ações do Itaú cediam 1,27%, contaminando os demais papéis do setor, inclusive Bradesco, que divulga balanço após o fechamento da B3.

Os papéis da CSN cediam mais de 3,5%. Também ao comentar o balanço do terceiro trimestre, o diretor financeiro da CSN Mineração, Pedro Oliva, disse que o Ebitda sofreu impacto negativo do menor volume de vendas e pelo frete, enquanto o fluxo de capital foi impactado pela redução do capital de giro.

O desempenho da indústria brasileira continua frágil. De acordo com o IBGE, o índice de difusão do setor industrial mostra um número maior de produtos em queda após 12 meses seguidos acima de 50%.

O faturamento real nas fábricas caiu pelo segundo mês consecutivo em setembro, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). As vendas cederam 1,5% em relação a agosto. Considerando apenas o bimestre de agosto e setembro, a queda foi de 6,3%. Já o PMI Composto caiu 53,4 em outubro, de 54,7 em setembro, segundo a Markit. O de serviços, por sua vez, subiu 54,9 no mês passado, após 54,6.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu há pouco a reunião em que será realizado o leilão da tecnologia 5G. A sessão foi suspensa, por sua vez, para a realização de uma cerimônia que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro e ministros. Entre os presentes estão o titular das Comunicações, Fabio Faria, da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Às 10h27, na renda fixa, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 12,11%, de 12,04% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 avançava a 12,11%, de 12,03%, e o para janeiro de 2023 estava em 12,10%, de 12,10% no ajuste de ontem. O dólar subia 0,33%, a R$ 5,6082. O Ibovespa cedia 0,30%, aos 105.297,83 pontos, ante mínima diária aos 105.194,64 pontos e máxima os 105.626,72 pontos.