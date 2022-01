Bolsa perde o nível dos 103 mil pontos; dólar também é negociado em baixa

O Ibovespa tocou nesta quarta-feira, 5, os 102 mil pontos, o menor nível intradia desde 2 de dezembro (100.784,58) e segue em direção ao pior nível de fechamento desde o dia 1º daquele mês (100.774,57). Em terreno negativo nas três primeiras sessões de 2022, o principal índice da B3 parece convergir para os níveis vistos no fim de novembro do ano passado.

Às 14h59, o Ibovespa caía 1,40%, aos 102.066,30 pontos, enquanto o dólar à vista era negociado em baixa de 0,34%, a R$ 5,6705. Em Nova York, o desempenho é misto, com a queda do S&P 500 (-0,12%) e do Nasdaq (-0,77%), enquanto o Dow Jones avança 0,15%.

Nesta quarta-feira, os Treasuries reagiram à criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos em dezembro. A leitura bem acima do esperado reforça a expectativa para a ata do Federal Reserve, nesta tarde, quanto a novos sinais sobre o ritmo em que a política monetária americana será ajustada ao longo do ano.

Assim, mesmo com mais um dia de desempenho positivo para o petróleo, elevando o Brent à faixa de US$ 81,2 por barril, o Ibovespa encontra dificuldade para quebrar a sequência negativa, com Petrobras em baixa de 1,37% (PN) e de 1,32% (ON) na sessão. Os grandes bancos têm desempenho misto, enquanto Vale (ON +0,90%) e siderurgia (Gerdau PN +0,65%) têm ganhos moderados.

Após passarem boa parte da manhã em alta, os juros futuros zeram o avanço neste começo de tarde, com viés de baixa nas taxas de alguns contratos, alinhados ao dólar, que se firmou em queda. A Ptax fechou o dia a R$ 5,6628, em baixa de 0,26%.

No noticiário da última hora, os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 2,144 milhões de barris, a 417,851 milhões de barris, na semana encerrada em 31 de dezembro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas ouvidos por The Wall Street Journal previam queda de 3 milhões.

O Wells Fargo afirma que a atividade dos consumidores pode ser sustentada, diante da variante Ômicron da covid-19, mas registra em relatório a reação deles diante de preços mais altos nos Estados Unidos. Em relatório, o banco diz que a inflação parece um risco maior aos gastos do que a mais recente variante do vírus, "ao menos por ora".

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mantém para abril a expectativa da capitalização da Eletrobras, cujo próximo passo será a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da estatal em fevereiro, informou o chefe de Departamento de Estruturação de Empresas do banco, Leonardo Mandelblatt, durante a audiência pública sobre a desestatização da companhia.