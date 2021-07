Bolsa cai e dólar vai a R$ 5,08 sem o apoio de Nova York; petróleo sobe

O dia de negócios sem liquidez, pela falta do referencial em Nova York, e as preocupações locais com questões políticas pressionam os ativos domésticos nesta segunda-feira, 4, com a Bolsa brasileira (B3) chegando a cair pontualmente aos 126 mil pontos, enquanto o dólar vai a R$ 5,08, próximo da máxima do dia.

Profissionais citam como destaque o desconforto com o cenário político e a reação negativa do mercado ao anúncio de reajuste nos preços de combustíveis pela Petrobrás - o primeiro da gestão Joaquim Silva e Luna -, num dia em que o petróleo bateu a maior cotação em três anos. Mesmo com o aumento, analistas veem defasagem em relação ao preço internacional.

Leia Também Petrobrás aumenta gasolina e diesel pela primeira vez na gestão Silva e Luna

O contrato futuro de petróleo negociado em Londres fechou com ganho de mais de 1%, a US$ 77,16 - maior valor desde outubro de 2018, enquanto o de Nova York teve ganho de 1,60%, a US$ 76,36 o barril. A commodity foi apoiada pela notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) não conseguiu novamente hoje chegar a um acordo sobre a retomada gradual de sua produção e adiou a decisão mais uma vez, por tempo indeterminado. A oferta é um tema que ainda causa preocupação no mercado, já que a demanda ainda é afetada pela pandemia.

Às 16h32, o Ibovespa recuava 0,37%, aos 127.153,16 pontos - na mínima do dia, o índice flertou com os 126 mil pontos. As ações ON e PN de Petrobrás caem 1% e 0,96%, descoladas da alta vista no exterior. O dólar à vista tinha alta de 0,71%, cotado a R$ 5,0828 em direção à máxima da sessão, de R$ 5,0933. O mercado de Nova York não opera nesta segunda devido ao feriado da Independência dos Estados Unidos, comemorado hoje, 4 de julho.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que as medidas de apoio serão retiradas gradualmente e de forma prudente na zona do euro. Na visão do dirigente, ainda há incerteza para a economia, como a variante delta do coronavírus. Ele também afirmou que a inflação alta, perto de 3%, tende a ser um fenômeno temporário.

A Capital Economics afirma que o apetite por risco nos mercados globais pode diminuir no segundo semestre do ano. Na avaliação da consultoria britânica, uma recuperação econômica "forte" no mundo já está embutida nos preços dos ativos. "Embora projetemos que o crescimento da economia global ao longo deste ano será o mais forte em décadas, não esperamos que isso se traduza em outra grande melhora no apetite ao risco ou nas expectativas de lucros no segundo semestre", diz o economista sênior de mercado Oliver Jones.