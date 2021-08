Aumento da percepção de risco fiscal inverte sinais no câmbio e na Bolsa

O aumento da percepção de risco fiscal no País teve reflexo direto nos negócios do mercado da última hora desta quinta-feira, 5, anulando o sinal positivo que predominava mais cedo. O dólar passou a subir, e a Bolsa oscila perto da estabilidade, já apagando os ganhos significativos registrados mais cedo. A origem do mal-estar entre os investidores está no parecer sobre o projeto de lei que reabre um programa de parcelamento de débitos tributários, o Refis.

Às 14h36, o dólar à vista era negociado a R$ 5,2044, em alta de 0,36%, enquanto a divisa negociada no mercado futuro valia R$ 5,2215 no vencimento de setembro, com avanço de 0,67%. No mercado de ações, o Ibovespa tinha 121.577,06 pontos, em baixa de 0,18%, depois de ter subido até 1,43% mais cedo. Contribuem para limitar as perdas do índice a alta em Nova York e o forte desempenho das ações da Petrobras, em reflexo dos resultados trimestrais positivos. Na renda fixa, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 8,14%, ante 7,88% do ajuste de quarta.

Leia Também Guedes tenta barrar projeto de Refis amplo para empresas e pessoas físicas em discussão no Senado

Entre os pontos do parecer está o que estabelece que empresas e pessoas físicas que aderirem ao plano poderão utilizar precatórios federais próprios ou de terceiros para amortizar o saldo remanescente. O parecer é assinado pelo senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator do projeto. Pela proposta, também serão aceitos como pagamento dos débitos os bens imóveis de empresas e pessoas físicas, desde que aceito pela Fazenda Pública credora.

Para o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, o parecer do novo Refis tende a "apagar todo o efeito" positivo da decisão do Banco Central, que adotou um tom mais duro ontem, quando subiu a Selic de 4,25% para 5,25% ao ano. "Não adianta o BC tentar controlar a inflação, se vem a parte política tira a credibilidade do Brasil, põe em risco o fiscal do País. Fica bem complicado", afirma.

Ainda no noticiário desta tarde, uma pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista mostra que os consumidores estão mais dispostos a gastar em presentes neste Dia dos Pais do que em comparação a 2020, o que indica uma retomada do varejo com a data. O levantamento mostra disposição de 62% contra 47% no ano passado.

Mesmo com a alta na intenção de consumo, 69% dos consumidores entrevistados afirmam pretender gastar a mesma quantia ou menos neste ano, em relação a 2020.