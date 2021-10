Dólar acelera alta e limita recuperação da Bolsa, com exterior positivo

O dólar acelera o movimento de alta na tarde desta terça-feira, 5, com os investidores indicando cautela por questões domésticas e também influenciado pelo fortalecimento da divisa dos Estados Unidos no exterior, principalmente em relação a moedas fortes. A alta do dólar limita a recuperação da Bolsa brasileira (B3), que não consegue aproveitar totalmente a recuperação do mercado de Nova York, após cair 2,2% ontem.

A valorização da moeda vem na esteira da alta do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos subiu de 61,7 em agosto para 61,9 em setembro, segundo pesquisa publicada nesta terça. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 60.

O bom desempenho do índice reforça os sinais de recuperação da atividade no país, aumentando expectativas pelo início da retirada de estímulos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em novembro. O cenário fortalece especialmente a renda fixa americana e também o dólar. Às 16h50, a moeda era cotada a R$ 5,4781, em alta de 0,58%.

No horário acima, entre os índices, o Ibovespa tinha alta modesta de 0,37%, aos 110.796,82 pontos. Em Nova York, os ganhos são mais robustos, com Dow Jones em alta de 1,30%, S&P 500, de 1,40% e Nasdaq, de 1,51%.

O economista Alexandre Almeida, da CM Capital Markets, diz que também favorece a busca por dólar a fala do presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, que afirmou mais cedo hoje que uma solução para a alta dos preços no país pode "demorar um pouco mais do que esperávamos". Além disso, Evans repetiu sua avaliação de que o início da redução nas compras de ativos, processo de chamado de 'tapering', pode vir "em breve".

Além do exterior, para o estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, os investidores seguem incomodados com a série de problemas fiscais pendentes no Orçamento de 2022 do governo Bolsonaro. Há muito desconforto com a votação da MP da crise hídrica, que incluiu “jabutis” (artigos estranhos à proposta original) - que terão um custo de até R$ 46,5 bilhões a serem bancados pelos consumidores, segundo a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, comenta. Laatus diz que o problema é a inflação, porque essa despesa extra, se for aprovada pelo Congresso, deve aumentar a conta luz a ser bancada pelos consumidores a fim de financiar a construção de novos gasodutos pela iniciativa privada.

Já os profissionais que acompanham o mercado de câmbio afirmam ainda que persiste cautela local com a inflação e uma série de indefinições fiscais relacionadas ao Orçamento de 2022, como precatórios, Auxílio Brasil e a extensão do auxílio emergencial.

Em Brasília, o relator da reforma tributária, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), disse hoje a um seleto grupo de empresários e políticos em Brasília que a finalização da PEC 110, que será detalhada em instantes pelo parlamentar, foi difícil de ser construída por ter de conciliar diversos interesses.

Destaques do noticiário nesta última hora, as ações ON da CCR saíram há pouco de um leilão e sobem 0,43%, após a concessionária ter arrematado o leilão do Aeroporto da Pampulha (MG) por R$ 34 milhões, com um ágio de 245,29%, em uma disputa acirrada com o Consórcio ASA. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu a privatização como o melhor caminho para projetos ligados à infraestrutura. /COLABORAROU IANDER PORCELLA