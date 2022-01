Bolsa tem recuperação parcial após tombo na sessão anterior

A Bolsa sustenta uma recuperação parcial nesta tarde de quinta-feira, 6, em alta em torno de 1%, vinda de perda de 2,42% na quarta com a ata do Federal Reserve. Apesar da incerteza sobre a política em ano de eleição - com efeito sobre o macroeconômico -, os descontos que se acumularam, inclusive em dólar, na B3 favorece a busca por ações, em dia de bom desempenho para os preços do petróleo e do minério de ferro, que colocam Petrobras (ON +1,31%, PN +0,64%) e Vale ON (+2,74%) entre os avanços na sessão, positiva também para os grandes bancos (Itaú PN +1,38%, BB ON +1,37%).

Leia Também Impasse no Orçamento pode dificultar reajuste a policiais e outras categorias

Assim, na última hora, o Ibovespa renovou máxima do dia aos 102.234,71 pontos. Às 14h13, a referência do B3 subia 0,95%, a 102.053,27 pontos, enquanto o dólar à vista cedia 0,17%, a R$ 5,7026. Em Nova York, a sessão é mista, com Dow Jones no negativo (-0,28%) e com S&P 500 e Nasdaq em leve alta (+0,22% e +0,54%, respectivamente) no mesmo horário.

Na volta aos trabalhos, o presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira, 5, sobre preço dos combustíveis e a Petrobras, temas recorrentes em suas falas. Em entrevista à TV Nova Nordeste, o presidente afirmou que reduziu a dívida da estatal em R$ 100 bilhões, e voltou a atacar gestões anteriores.

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) em São Paulo registrou avanço de 2,4% em dezembro, a sétima alta consecutiva na margem. Com o resultado, o indicador encerrou 2021 em 117,1 pontos, aumento de 15% em relação a 2020. As informações foram divulgadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (FecomercioSP).