Dólar dispara 2,45%, a R$ 5,21, e Bolsa cai 1,4% de olho em risco político

O dia é negativo no mercado financeiro local, assim como nas principais praças internacionais nesta terça-feira, 6, com a Bolsa brasileira caindo 1,4%. No câmbio, o dólar dispara a R$ 5,21, em sintonia com o comportamento da divisa no mercado internacional. No exterior, a divulgação da ata do banco central dos Estados Unidos preocupa, enquanto por aqui, pesa o risco político com o desenrolar da CPI da Covid.

Os investidores estão atentos ao depoimento da servidora do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira, fiscal de contratos da pasta que autorizou a compra da Covaxin com o laboratório indiano Bharat Biotech no Senado. Ela afirmou que o pagamento da Covaxin só seria feito após entrega e aprovação da Anvisa e não ocorreu; que os irmãos Miranda não falaram a verdade sobre a Covaxin e que não haveria pagamento antecipado (no contrato da Covaxin). Também negou influência do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), na sua nomeação para cargos que ocupou na pasta.

Com isso, o estrategista Jefferson Laatus, do Grupo Laatus, afirma que o mercado está refletindo incertezas sobre o andamento de reformas em meio aos desdobramentos da CPI da covid-19, que também estão ameaçadas pela perda recente de capital político de Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de abertura de um processo de impeachment.

Rodrigo Knudsen, gestor da Vítreo, também não acredita que o atual momento resultará em uma saída do presidente Jair Bolsonaro do cargo. Em sua visão, este mau humor será transitório. "Deve ser uma volatilidade de curto prazo", estima. Este ambiente, acrescenta, tira o foco das reformas. "A tributária está envolta por um monte de polêmica que poderia estar sendo trabalhada, mas joga a atenção em temas políticos ('rachadinha', CPI, Covaxin...)", cita.

Também fica no radar impacto que terá nas contas públicas a prorrogação, por mais três meses, do auxílio emergencial. Economistas têm dito que a "melhora fiscal" vista nos últimos meses decorre mais de surpresas positivas com a atividade do que do sucesso do Ministério da Economia em colocar a 'casa em ordem'.

Às 16h30, o Ibovespa perdia 1,43%, aos 125.105,07 pontos, na mínima intradia, tocou nos 124 mil pontos - apenas três ações (Vale, Energisa e Bradespar) sobem no índice. Já o dólar à vista subia 2,45%, cotado a R$ 5,2127. O movimento é impulsionado também por motivos externos, com os investidores à espera da divulgação, amanhã, da ata relativa à reunião mais recente de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na qual a entidade deve apontar as expectativas para a inflação e reajuste dos juros dos Estados Unidos.

Em resposta, de acordo com o analista Eaton Vance Chris Dyer, boa parte do mercado optou por esperar por sinais mais claros sobre o curso de ação da autoridade monetária dos EUA.

A expectativa também afeta o desempenho das Bolsas de Nova York na volta do feriado da Independência dos Estados Unidos. Dow Jones e S&P 500 recuam 0,61% e 0,22%, enquanto o Nasdaq sobe 0,15%. A queda de 3 pontos do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços americano em junho, para 60,1, também preocupa.

Após a forte alta do petróleo no dia anterior, a commodity teve queda robusta hoje, com o barril do WTI caindo 2,38%, a US$ 73,37 o barril, enquanto o Brent teve baixa de 3,41%, a US$ 74,53 o barril. O movimento foi uma resposta ao fortalecimento do dólar em reação à cautela provocada pela variante Delta, principalmente em países da europa.