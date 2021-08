Fervura política pressiona câmbio e juros, mas Bolsa segue em alta

A Bolsa renovou a máxima no começo desta tarde de sexta-feira, 6, acima dos 123 mil pontos. Mas o dia é de alta para o dólar e juros futuros, refletindo a crise política e as dúvidas sobre o fiscal.

Às 13h52, o principal índice da B3 subia ao patamar mais alto da sessão, 1,18%, a 123.062,48 pontos, saindo de mínima de 121.567,74 pontos. Assim, o Ibovespa passa a acumular ganho de 0,9% na semana. Já o o dólar à vista avançava 0,21%, a R$ 5,2258, tendo chegado na máxima desta sexta-feira a R$ 5,2755. A Ptax fechou a R$ 5,2410, em alta de 1,84% na comparação com o encerramento anterior. Na B3, as ações de bancos (Itaú PN +2,97%) e de Vale (ON +1,11%) registram alta, após o relatório de emprego nos EUA (payroll) mostrar, nesta manhã, criação de vagas acima do esperado em julho, impulsionando o índice financeiro e o de metais em Nova York.

Em viagem a Santa Catarina após o cancelamento da reunião entre os poderes feito pelo presidente do STF, Luiz Fux, o presidente Jair Bolsonaro manteve os ataques ao Judiciário nesta sexta-feira, especialmente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Roberto Barroso.

O alívio após as declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), lidas como apaziguadoras da tensão, durou pouco e os juros futuros voltaram a subir, com a percepção de risco político piorando novamente, o que se refletiu também no câmbio, levando o Ibovespa a aparar um pouco a recuperação.

Bolsonaro voltou a fazer apelo ao divino – de que apenas Deus pode tirá-lo "daquela cadeira" –, insistindo que cruzada é por "eleições limpas em 2022". Pouco antes das palavras presidenciais, Pacheco havia falado em priorizar as reformas e condenou o lançamento de dúvidas sobre a lisura das urnas e do processo eleitoral - uma combinação que agradou ao mercado. "Teremos eleições em 2022 legítimas", garantiu.

As palavras de Pacheco também foram vistas como um posicionamento ante eventual reconsideração sobre o voto impresso, que venha eventualmente a ser discutida no plenário da Câmara, sob a presidência de Arthur Lira (PP-AL).

Assim, o dia continua a ser de recuperação bem distribuída por ações e segmentos de maior peso, à exceção de Petrobras (PN +0,11% e PN -0,72%), que tende a realizar hoje uma pequena parte dos ganhos de ontem, quando reagiram ao balanço trimestral e à indicação sobre dividendos neste e no próximo ano./ Denise Abarca, Antonio Perez e Niviane Magalhães