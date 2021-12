Bolsa sustenta os 107 mil pontos ancorada em commodities e ânimo externo

O Ibovespa segue em alta firme no início da tarde desta segunda-feira, 6, ainda acima dos 107 mil pontos. O bom humor segue uma melhora no ânimo global, com notícias de que a variante ômicron do coronavírus pode não ser tão letal quando a delta. Tanto que, lá fora, o Dow Jones chegou a tocar a máxima pouco antes das 13h, e o S&P500 operava perto do pico intraday, enquanto o Nasdaq tentava se firmar no positivo. Na Europa, as principais bolsas subiam de forma sustentada.

Também ajudam a melhora no humor entre países exportadores de commodities a alta firme do petróleo, com o barril do Brent e do WTI operando com avanço superior a 4% às 15h16, e o desempenho positivo do minério de ferro em Qingdao, na China, que impulsionavam as ações ligadas a commodities, com Petrobras e Vale ajudando a puxar o Ibovespa para cima. Altas sustentadas também entre os papéis de instituições financeiras, capitaneadas pelas ações do Bradesco, que subiam mais de 4%.

Às 15h36, o principal índice da Bolsa brasileira tinha alta de 1,95%, os 107.116,36 pontos. Em em Nova York, Dow Jones subia 2,07%, S&P 500, 1,39% e Nasdaq, 0,88%.

No cenário doméstico, o mercado monitora a reunião convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com líderes da casa. Ele pretende discutir que pontos da PEC dos Precatórios podem ser promulgados e quais ainda precisam do aval da Câmara dos Deputados, em um movimento que desagrada a casa vizinha. Senadores pressionam Pacheco a não fatiar a PEC e forçar uma votação rápida na Câmara vinculando o espaço fiscal aberto pela medida em 2022.

Câmbio

O bom humor visto na bolsa não se sustenta no dólar, que se firmava em alta no início da tarde, com a divisa americana forte lá fora. Logo antes das 13h, o DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, tocava a máxima, quando chegou aos 96,42 pontos. Frente a emergentes, o comportamento do dólar era misto, com a divisa em alta ante lira turca, rublo e peso chileno, mas em queda frente peso mexicano e rand sul-africano. Aqui, o dólar tinha alta de 0,19% ante o real, aos 5,6908.

A possibilidade de um tapering (retirada de estímulos) mais acelerado nos Estados Unidos e um aperto monetário antes do previsto por lá, além da expectativa com a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) nesta semana, mantêm os juros mais curtos com viés de alta. A expectativa é de que o Copom suba a Selic em 150 pontos-base. Na ponta mais longa, contudo, as taxas operam em queda. O contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,36%, ante 11,32% do ajuste de sexta-feira. Já o DI para 2021 tinha taxa de 10,82%, ante 10,96%.