Bolsa cai às mínimas, puxada pela cautela global e Nova York

O mercado seguia operando cauteloso, de olho nas tensões geopolíticas no Leste Europeu e nas consequências econômicas, sobretudo o impacto nas commodities. Assim, pouco depois das 13h, o Ibovespa perdeu a linha dos 114 mil pontos, e o dólar oscilava perto da estabilidade.

O mercado espera algum tipo de avanço na terceira rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia, ao mesmo tempo em que monitora o avanço das sanções ocidentais sobre a Rússia. Em Nova York, as Bolsas operavam todas em queda superior a 1%. Um relatório do Goldman Sachs mostra que um choque sustentado de aumento de US$ 20 no barril de petróleo reduzirá o Produto Interno Bruto (PIB) real da zona do euro em 0,6 ponto porcentual e em 0,3 ponto porcentual o dos Estados Unidos.

Por aqui, o Ibovespa recuava 0,84% às 13h20, aos 113.514,90 - perto da mínima do pregão, aos 113.333,05 pontos. Apesar de o petróleo subir com fôlego mais um pregão, com o Brent em alta superior a 4%, aos US$ 119, a Petrobras tinha queda robusta, com as ações ordinárias da empresa recuando 3,11%. O mercado monitora as tentativas do governo de achar uma forma para suavizar o impacto do reajuste da empresa aos combustíveis, que não ocorre desde janeiro. Já Vale é destaque entre as blue chips e sobe cerca de 3%, com o minério tendo saltado 5,67% no porto de Qingdao, na China. A CSN também tinha alta firme, de 2,2% (ON).

Já o dólar tinha queda de 0,01% ante o real no horário acima, aos R$ 5,0778. Lá fora, o rublo russo mais uma vez renovou seu menor valor histórico em comparação com o dólar americano, de olho em falas dos primeiros-ministros de Reino Unido, Boris Johnson, Canadá, Justin Trudeau, e Holanda, Mark Rutte, sobre a possibilidade de aplicar mais sanções à Rússia por conta da invasão à Ucrânia. Há pouco, a moeda americana era negociada a 143,97 rublos.

Na renda fixa, as taxas tinham alta em toda a curva, com o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 com taxa de 13,06% (de 12,98% no ajuste de sexta-feira) e para janeiro de 2029 com taxa de 12,03% (de 11,78%).