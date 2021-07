À espera da ata do Federal Reserve, Bolsa tem recuperação parcial mesmo com o dólar alto

A Bolsa resiste acima dos 125 mil pontos nesta quarta-feira, 7, nível que havia sido rompido, pontualmente, na mínima de terça. Apesar da alta do dólar ainda estar pressionado, em meio à expectativa global para a ata do Federal Reserve, o Ibovespa mostra recuperação parcial, vindo de duas perdas seguidas.

Às 15h03, a Bolsa estava em alta de 1,53%, a 127.002,87 pontos, enquanto a moeda americana estava em alta de 1,30%, a R$ 5,2767. A Ptax fechou esta quarta-feira cotada a R$ 5,2328, alta de 1,32% em relação à véspera, quando encerrou a R$ 5,1645.

No noticiário desta última hora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a atuação do presidente Jair Bolsonaro na crise provocada pela pandemia de coronavírus, mas disse que não gosta de falar muito sobre o assunto, pois a avaliação sobre a liderança de Bolsonaro vem nas urnas, assim como de seus detratores, em referência à eleição presidencial de 2022.

"A atuação de Bolsonaro na crise foi decisiva. Toda vez que eu levava algo, ele me apoiou." O ministro disse também que Bolsonaro é uma "liderança forte", que defende a democracia, mas que é criticado "dia e noite".

O UBS BB estima que o Brasil deve alcançar imunidade de rebanho "efetiva" em agosto, com 85% da população acima de 30 anos - ou 57% da população total - vacinada com ao menos a primeira dose de um imunizante contra a covid-19. Como resultado, o banco avalia que a economia do País pode retomar um comportamento normal em setembro.

A redução da taxa de desemprego deve ocorrer de forma gradual, com a ocupação voltando ao nível de antes da pandemia apenas em meados de 2022, conforme previsão do Bradesco. A tendência de retomada gradual se baseia na perspectiva de a geração de empregos não acontecer em ritmo rápido o suficiente para absorver a população que está voltando ao mercado de trabalho.