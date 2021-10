Bolsa tem leve alta com foco no exterior e na PEC dos precatórios

A Bolsa sustenta leve alta após renovar as máximas do dia no começo da tarde desta quinta-feira, 7, com os investidores atentos aos desdobramentos em torno da PEC dos precatórios, em dia positivo para o petróleo - o que não dispersa receios sobre a inflação global - e de retomada do apetite por risco no exterior, com destaque para o Nasdaq, em Nova York. Na Europa, em fechamento positivo, também repercutiu bem o acordo entre governo e oposição nos Estados Unidos para elevar o teto da dívida, ao menos até dezembro.

No curto prazo, a suspensão desse fator de risco deu impulso às bolsas dos dois lados do Atlântico, mesmo após um indicador fraco da Alemanha. Aqui, o parecer do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) sobre a PEC dos precatórios traz várias modalidades de pagamento aos credores, conforme havia sido negociado entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.

O encontro de contas poderá ocorrer, por exemplo, via quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente. "Quando faz o encontro de contas fica fora do teto", disse o deputado ao Estadão/Broadcast quando questionado sobre se esses pagamentos ficarão de fora do teto de gastos.

O mercado recebeu moderadamente bem o parecer, o que contribuiu para que o Ibovespa chegasse a ampliar um pouco os ganhos do dia, mas ainda bem distante do desempenho visto na Europa e nos Estados Unidos neste início de tarde. Na máxima do dia, às 13h34, o Ibovespa avançava 0,87%, aos 111.521,50 pontos, enquanto os ganhos em Nova York (Nasdaq) chegavam a 1,63%. Às 14h12, o principal índice da B3 havia dado uma desacelerada e estava a 110.854,60 pontos, em alta de 0,27%.

O dólar à vista estava em alta de 0,42%, a R$ 5,5093, com máxima a R$ 5,5290 na sessão. A Ptax fechou esta cotada em R$ 5,5140, alta de 0,08% em relação à sessão anterior, quando encerrou a R$ 5,5097.

Na B3, destaque para a recuperação de Vale ON (+4,00%), bem acima do desempenho de outras blue chips na sessão. O BTG Pactual reiterou a recomendação de compra para os ADRs da Vale, apesar do ambiente volátil para o minério de ferro, em meio a uma série de riscos relacionados à China e a um choque de demanda em curso. A avaliação vem após uma conferência virtual realizada com a mineradora sobre os principais temas e preocupações dos investidores.