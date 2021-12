Cenário local limita ganhos da Bolsa, apesar de alta forte em Nova York; dólar cai 1,3%

A Bolsa brasileira (B3) emenda mais um dia de alta nesta terça-feira, 7, mas não acompanha o mesmo vigor de Nova York, que tem ganhos de até 3%, ainda apoiada nas informações positivas sobre a Ômicron. Por aqui, as notícias sobre o andamento da PEC dos Precatórios, alvo de impasse entre Câmara e Senado, continuam no radar dos investidores. No câmbio, o dólar caiu 1,27%, a R$ 5,6183.

Nesta terça, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não descartou a possibilidade de fatiar a PEC dos Precatórios e disse estar avaliando "todas as possibilidades" para resolver o impasse em torno da promulgação da medida e para destravar o Auxílio Brasil. Senadores, porém, pressionam Pacheco a não fatiar a proposta e forçar uma votação rápida na Câmara.

Ao mesmo tempo, o presidente do Senado cancelou a sessão do Congresso que analisaria vetos e projetos orçamentários. De acordo com que fontes disseram ao Estadão/Broadcast, falta de acordo sobre vetos e créditos adicionais barra sessão do congresso hoje.

Além disso, investidores já estão à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) para a Selic, que sai amanhã. Após uma piora nas projeções para a economia do País, a expectativa agora é de alta de 1,5 ponto.

Por aqui, o Ibovespa tem alta de 0,74%, aos 107.651,37 pontos. Em Nova York, porém, os ganhos são mais pronunciados, com alta de 3,06% para o Nasdaq, 2,11% para o S&P 500 e 1,47% para o Dow Jones. Na Europa, os índices também tiveram um dia positivo: a Bolsa de Londres subiu 1,49%, a de Frankfurt, 2,82% e a de Paris, 2,91%.

No exterior, o infectologista e principal conselheiro da Casa Branca na pandemia, Anthony Fauci, disse hoje que, considerando os casos atuais causados pela variante Ômicron do coronavírus, ainda não foram registrados casos muito severos da doença. Em coletiva de imprensa, por sua vez, o especialista reforçou que ainda é cedo para determinar com precisão a severidade da mutação, o que deverá ser possível nas próximas semanas.