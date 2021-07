Dólar sobe e bate em R$ 5,31; Bolsa cai

O dólar teve manhã de forte alta ante o real nesta quinta-feira, 8, assim como perante todas as divisas emergentes no mercado global. Na Bolsa, a aceleração das perdas em Nova York afeta o Ibovespa, o principal índice da B3, que tenta manter os 125 mil pontos.

A moeda americana chegou a ser cotada R$ 5,3133, mas desacelerou após anúncio de leilão de até US$ 500 milhões. Às 12h09, o dólar à vista subia 0,78%, sendo cotado a R$ 5,2803. O Ibovespa caía 1,32%, chegando aos 125.346,17 pontos.

O diretor-superintendente da corretora Correparti, Jefferson Rugik, diz que a alta reflete saídas de capitais do País e avalia elas podem estar ocorrendo em função das preocupações com a situação política e fiscal brasileira, e dificuldades para avanço das reformas no Congresso.

No exterior, pesa a cautela crescente com a variante Delta do coronavírus, que já foi detectada em algumas dezenas de novos casos no Brasil. A variante mais transmissível pode atrapalhar a retomada econômica global, o que afeta todos setores nas Bolsas americanas, sobretudo o financeiro, o de tecnologia e o industrial.

Apesar do aumento da preocupação com a pandemia no mundo, casas de análise anunciaram projeções mais otimistas sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. O JPMorgan elevou a projeção para o PIB do Brasil em 2021 de 4,90% para 5,50%, e de 2022, de 1,7% para 2,0%. Em relatório, a economista-chefe, Cassiana Fernandez, e o economista Vinicius Moreira destacam a recuperação rápida da economia após a segunda onda de contaminação de covid-19 e o avanço da vacinação contra a doença, que diminui a chance de uma terceira onda forte da doença.

As perspectivas de melhora da atividade econômica do País pelo Itaú Unibanco - com alta de 5,85% no PIB deste ano - levaram o banco a também atualizar suas projeções para a inflação. A expectativa da instituição para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano passou de 5,6% para 6,1%, enquanto para 2022 saiu de 3,6% para 3,7%.

O IPCA desacelerou para 0,53% em junho, mas acumula alta de 8,35% em 12 meses, informou o IBGE nesta quinta.