Bolsas mantêm desempenho fraco em meio a dúvidas sobre variante ômicron

O noticiário escasso da última hora não favoreceu grandes alterações do quadro nos mercados financeiros e o que se viu no período foi fraqueza dos índices da bolsa de Nova York e também do brasileiro Ibovespa. Já no câmbio, o dólar manteve-se em queda firme ante o real, em sintonia com a influência internacional. Lá fora, os ativos seguem refletindo um cenário de incertezas quanto aos efeitos econômicos da variante ômicron.

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, a variante já foi identifica em 57 países e o número deve subir. O gerente de Incidentes para covid-19 da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Sylvain Aldighieri afirmou que "ainda é muito cedo" para comparar a gravidade dos sintomas provocados por infecções pela nova variante com outras cepas do coronavírus. Dados preliminares apontam que a ômicron provoca quadros menos severos da doença. Durante coletiva de imprensa, o especialista disse que ainda é necessário que informações mais conclusivas estejam disponíveis para avaliar os efeitos da ômicron em pacientes.

Às 14h34, o Ibovespa tinha 107.842,43 pontos, em alta de 0,26%. Em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,21%, o S&P500 perdia 0,03% e o Nasdaq subia 0,21%. No câmbio, o dólar à vista recuava 1,33%, aos R$ 5,5437. Na renda fixa, com o mercado à espera da decisão de política monetária do Banco Central, cuja segunda parte da reunião começou há instantes, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,33%, contra 11,50% do ajuste de terça.

O Banco Central informou que o fluxo cambial em novembro ficou negativo em US$ 3,398 bilhões, resultado de saídas de US$ 1,040 bilhão no segmento financeiro e de US$ 7,174 bilhão no comercial.

No noticiário corporativo, o Tribunal de Contas da União (TCU) adiou a análise da privatização da Eletrobras, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O julgamento da primeira parte do processo foi retirado de pauta. A decisão deve ser informada pelo ministro-relator do processo, Aroldo Cedraz, no início da sessão desta tarde. Nos bastidores, ministros da Corte já cogitavam um pedido para adiar a votação. Eles afirmam que Cedraz não dialogou e tampouco disponibilizou o voto a tempo para a sessão de hoje e, por se tratar de um processo complexo, não seria possível julgá-lo sem uma análise prévia.