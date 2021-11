Bolsa limita alta, com foco na PEC dos precatórios

Com perdas em Nova York de até 0,74% neste fim de tarde, a Bolsa limita o otimismo visto desde cedo, com recuperação agora um pouco abaixo de 1% na sessão, em torno dos 105,7 mil pontos. A expectativa segue concentrada na tramitação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara dos Deputados.

No momento, o plenário vota os destaques ao texto e, após conseguir derrubar dois deles, há pouco o governo teve um revés, ao não conseguir votos suficientes para manter a mudança da regra de ouro. O placar foi elástico (303 a favor e 167 contrários), mas não foram alcançados os 308 votos necessários para a manutenção da alteração da regra.

Um pouco antes do início da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), se comprometeu a ajudar na tramitação da prorrogação da desoneração da folha de pagamento se a PEC for aprovada.

Os ganhos do índice são liderados por ações de varejo, com Magazine Luiza à frente da lista das maiores altas, disparando mais de 10%. Na sequência vinham Americanas S.A, com avanço de 8,17%, enquanto Via ON e Lojas Americanas PN sobem 5,95% e 6,38%, respectivamente.

Contribui também para amparar a alta do Ibovespa - por meio da Petrobras - e o recuo do dólar a alta do petróleo no mercado internacional que oscilava em torno de 2,2% (WTI) e 1,1% (Brent). O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) acredita que o barril de petróleo Brent seguirá no atual nível de preços até o final de 2021, em uma média de US$ 82. Em seu relatório de curto prazo de novembro, o DoE apontou que a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de manter os níveis antecipados de produção para dezembro foi um dos grandes fatores para o mais recente avanço nos preços.

Também no exterior, o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, James Bullard, disse que espera que a instituição aumente suas taxas de juros duas vezes em 2022 - uma visão mais 'hawkish' (mais austera) do que a de presidentes de outras distritais, muitos dos quais não têm abordado em seus discursos quando os juros precisariam aumentar.

Às 16h21, o Ibovespa seguia em alta de 0,85%, a 105.667,61 pontos, agora cerca de mil pontos abaixo da máxima do dia (106.674,43 pontos). Já o dólar à vista fechou em queda 0,83%, cotado a R$ 5,4948.