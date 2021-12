Dólar sobe 0,7%, a R$ 5,57, com exterior negativo e cenário local incerto; Bolsa recua 2%

O exterior negativo pesa no desempenho dos ativos locais, especialmente do dólar, que se fortalece no exterior - e também por aqui. Nesta quinta-feira, 9, a moeda americana fechou com alta de 0,70%, a R$ 5,5738. No mercado acionário, o desempenho fraco de Nova York limita os ganhos da Bolsa brasileira (B3), que tenta defender os 106 mil pontos.

Os índices americanos caem na tarde de hoje sobretudo por renovadas incertezas sobre a variante Ômicron. Ontem, o governo do Reino Unido anunciou novas restrições para tentar conter a variante, com recomendação de transição ao trabalho remoto e exigência de passaportes de vacina.

Para o banco TD Securities, o momento é incerto, uma vez que a maioria dos países europeus não está restrigindo a circulação como no ano passado devido às altas taxas de vacinação. "Porém, reservas em restaurantes, mobilidade de varejo e recreação e níveis de incentivos estão tendendo a cair em toda a Europa - sinalizando uma atividade econômica mais lenta no futuro. Se a Ômicron for pior do que o esperado, o crescimento pode desacelerar ainda mais e pesar temporariamente sobre a inflação", conclui.

Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, autorizou o uso da dose de reforço da vacina da Pfizer em pessoas com 16 e 17 anos. O imunizante é o primeiro a ser liberado para uso como dose de reforço nessa faixa etária nos EUA. Agora, cerca de 2,6 milhões de adolescentes americanos com essas idades já seriam elegíveis para a terceira dose.

Na Europa, a Bolsa de Londres caiu 0,22%, a de Frankfurt, 0,30% e a de Paris, 0,09. Também afetado pelos temores em torno da Ômicron - e a alta do dólar - o petróleo quebrou uma sequência de três altas consecutivas. O WTI para janeiro cedeu 1,96% em Nova York, enquanto o Brent para fevereiro subiu 1,85% em Londres.

Às 17h13, em Nova York, o Dow Jones subia 0,06%, mas o S&P 500 caía 0,56% e o Nasdaq, 1,55% - por lá, gera ainda mais cautela a espera pela inflação ao consumidor de novembro, que será divulgada amanhã. No mesmo horário, o Ibovespa tinha queda de 1,99%, aos 105.944,48 pontos.

Por aqui, a comunicação mais dura do Banco Central ontem em relação à política monetária contribui para a correção vista hoje, e com isso o Ibovespa interrompe uma sequência de altas que durou por cinco pregões. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 1,5 ponto, para 9,25% ao ano, decisão já esperada pelo mercado.

No câmbio, além dos temores no exterior quanto à variante Ômicron, pesam incertezas quanto ao fiscal doméstico, especialmente após o presidente Jair Bolsonaro sinalizar, ontem, de que pretende usar parte do espaço aberto pela PEC dos Precatórios para dar um reajuste a servidores.

No cenário corporativo, as atenções dos investidores se voltam para o Nubank, cujas ações começaram a ser negociadas hoje na NYSE, foi avaliado em US$ US$ 51,8 bilhões na abertura. Os papéis subiam mais de 30%, US$ 11,91. Ontem, a fintech realizou a terceira maior abertura de capital dos Estados Unidos em 2021 e se tornou a instituição financeira mais valiosa da América Latina, desbancando o Itaú.

Aqui no Brasil, a produção de motos subiu 9,3% em novembro contra igual mês do ano passado, chegando a 113,8 mil unidades, segundo a Abraciclo, entidade que representa as montadoras de motocicletas, cujas fábricas estão concentradas no polo industrial de Manaus (AM).