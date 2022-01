Bolsa cai 0,75% com mau humor no exterior e preocupações com Orçamento; dólar sobe

O mau humor vindo de Nova York, com os investidores de olho nas decisões de política monetária do banco central americano, se somaram aos impasses fiscais aqui no Brasil, com o governo tentando decidir questões importantes, como o Refis e o reajuste aos servidores federais. Em resposta, a Bolsa brasileira (B3) caiu 0,75%, aos 101.945,20 pontos nesta segunda-feira, 10, enquanto o dólar teve alta de 0,76%, a R$ 5,6743.

De volta a Brasília após o recesso de fim de ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro a vetar o reajuste aos policiais federais, decisão que tem deflagrado uma crise em órgãos como a Receita Federal, o Banco Central e o Ministério da Trabalho. Segundo o ministro, conceder o reajuste iria aumentar ainda mais a pressão dos servidores federais por reajuste. No fim de semana, o proprio Bolsonaro afirmou ser possível que nenhuma categoria tenha reajuste este ano.

Ainda sobre o Orçamento, após vetar o Refis (parcelamento de dívidas tributárias) a pequenas empresas, Bolsonaro se reuniu com Guedes para discutir saídas para o programa - entre elas, está a derrubada do veto pelo Congresso. Na semana passada, o próprio Ministério da Economia aconselhou o presidente a não aprovar o texto, que ia contra a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e que poderia acabar acarretando em crime de responsabilidade.

O impasse no cenário fiscal encontrou um exterior ainda mais tenso, com os investidores no aguardo do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, marcado para amanhã no Senado americano. É esperado que ele mantenha o tom mais duro adotado na semana anterior, quando a entidade se mostrou a favor de uma elevação antecipada dos juros nos Estados Unidos. Em resposta, o Dow Jones caiu 0,45% e o S&P 500, 0,14%. O Nasdaq virou no final e teve leve alta de 0,05%.

No cenário corporativo, a evolução da pandemia segue no radar, principalmente após Azul e Latam voltarem a cancelar voos por causa do aumento de casos de covid-19 entre pilotos e tripulação. Em resposta, as ações de Azul e Gol - que informa ainda não ter sido afetada pelo problema -, caíram 1,13% e 0,44% cada.

O dia também foi negativo para as mineradoras, diante da forte chuva que assola Minas Gerais. Hoje, Vale, Usiminas, CSN e Vallourec interromperam as operações no Estado por questões de segurança. Os papéis de Vale fecharam em queda de 1,19%.

Em relatório, a S&P indica que os relatos de Vale, Usiminas e outras operadoras de paralisações têm potencial de impactar nos mercados. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, as chuvas também podem agravar a desaceleração típica do início do ano de produção de minério de ferro no Brasil. Em relatórios enviados aos clientes, analistas de mercado veem risco potencial em até 30% do fornecimento brasileiro, falam em possível aumento do preço da commodity e lembram dos riscos associados à segurança das barragens.

Em linha com o recuo dos preços do petróleo no exterior, Petrobras PN cedeu 0,60%. Sobre a commodity, a Líbia reiniciou a produção em seu maior campo de petróleo, após militantes encerrarem um bloqueio que levou para cima os preços nas últimas semanas, disseram hoje fontes ligadas ao assunto.