Bolsa se firma em baixa e renova mínima da sessão; dólar também está em queda

A Bolsa passa a renovar mínimas da sessão, firmando-se no negativo, com as ações ligadas ao consumo doméstico liderando as perdas do desta terça-feira, 10, dia em que a leitura do IPCA foi de praticamente a 9% em 12 meses em julho, com sinalização de novo aumento de 1 ponto porcentual para a Selic em setembro, na ata do Copom. O dólar à vista segue na faixa de R$ 5,20, após mínima do dia na casa de R$ 5,19, sendo que na sessão anterior chegou perto dos R$ 5,30.

Na mínima, o Ibovespa foi aos 122.671,99 e, no começo desta tarde, seguia em baixa de 0,15%, a 122.834,85 pontos. Enquanto o índice DXY, que mede a moeda americana com uma cesta de moedas fortes como o euro, iene e libra, sobe 0,14%, o dolar à vista cede aqui 0,77%, cotado a R$ 5,2077.

Entre as grandes perdas da B3, estão Iguatemi (-4,44%), Lojas Americanas (-2,58%) e Ambev (-2,21%). As ações de commodities aparam um pouco a alta, com Petrobras ON agora na casa de 1,3% e Vale ON, na faixa de 1,2%, enquanto as perdas em bancos chegam a 1,3% (BB ON).

Operadores afirmam que a perda de fôlego da moeda americana vem do desmonte de posições defensivas e de aposta no aumento de fluxo de recursos para a renda fixa local, após a ata do Copom ratificar a perspectiva de aperto monetário mais intenso e prolongado. A Ptax fechou a R$ 5,2217, queda de 1,06% em relação à sessão anterior.

Ainda há cautela sobre o cenário fiscal enquanto o governo define novo modelo de programa social, mais ambicioso, em substituição ao antigo Bolsa Família.

No noticiário desta última hora, em nota, o Goldman Sachs aponta que a dinâmica recente da inflação no Brasil precisa ser acompanhada de perto e requer uma política com juros acima do nível neutro. A instituição atribui o cenário a uma tendência de alta nas expectativas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021 e de 2022 e à forte aceleração nos preços de combustíveis, com alta interanual de 41,3%.

A LCA Consultores elevou a projeção para o IPCA de 2021 e de 2022 após o dado de julho (0,96%). A estimativa para este ano subiu de 7% para 7,5%, o dobro do centro da meta (3,75%) e 2,25 pontos acima do teto (5,25%). Para 2022, a mudança foi de 4,0% para 4,1%, se distanciando do centro da meta (3,50%), devido à maior indexação.