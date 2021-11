Bolsa sobe e dólar cai para R$ 5,43 com aprovação da PEC dos precatórios na Câmara

Embora ainda tenha que caminhar no Senado, a PEC dos precatórios aprovada em segundo turno na terça-feira, 10, na Câmara anima o mercado financeiro. Os preços dos ativos respondem ao sinal de definição, dando alguma previsibilidade a um cenário fiscal deteriorado.

Na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, o Ibovespa sobe mais de 1%, já se aproximando dos 107 mil pontos - superados na máxima do dia. Os negócios também levam em conta o noticiário político-eleitoral, com filiação hoje do ex-juiz Sergio Moro.

Já o dólar recua, com a mínima abaixo de R$ 5,45, em resposta à PEC e ainda perspectiva de juros elevados - e atração de fluxo de recursos estrangeiros - após o IPCA de outubro. O indicador de inflação subiu 1,25%, acima do teto de 1,19% do intervalo de estimativas do mercado, puxando ainda mais para cima os juros futuros de curto prazo. A curva a termo precifica aumento das apostas em alta de 2,0 pontos porcentuais da Selic em dezembro. Já as taxas longas caem com a PEC e o dólar.

No exterior, a inflação também veio acima do previsto nos Estados Unidos, ditando baixa às Bolsas de Nova York. A leitura é que a pressão inflacionária pode fazer o Federal Reserve adiantar a alta dos juros no país. Os juros dos Treasuries sobem, principalmente na ponta curta da curva.

Às 12h57, o dólar era negociado a R$ 5,4761, uma queda de 0,34% na comparação com o fechamento do dia anterior. Na Bolsa, o Ibovespa seguia a 106.885,37, alta de 1,28% ante terça-feira. Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,75.